Oroscopo ottobre 2025 Leone

Oroscopo del mese di ottobre 2025 per il segno Leone🦁

(23 luglio ~ 22 agosto)

, perché Giove vi è favorevole e attirerà su di voi fortuna e luminosità. Vi attendono fantastiche novità che vi daranno molta gioia. Di sicuro ci saranno momenti fantastici per molti nativi Leone. Anche Mercurio è bendisposto verso il vostro spazio di cielo assicurandovi un periodo di pace e tranquillità. Inoltre, grazie alla presenza armonica di Venere, vi sarà possibile mostrare un aspetto più attraente che mai. Evitate di caricarvi dei sensi di colpa di altri e imparate a dare valore a ciò che vi circonda per trovare la vera felicità. Un amico potrebbe tradirvi, ma scoprirete chi è veramente.Le forze cosmiche saranno favorevoli alla vita sentimentale degli innamorati di segno Leone. Felicità e avventura sono gli ingredienti che illumineranno il vostro cuore durante tutto il mese di ottobre. Fiducia e comprensione reciproche rinasceranno con grande energia. Se recentemente ci sono state delle difficoltà nell'intesa con la vostra dolce metà, a breve per voi inizierà un periodo di tranquillità che durerà fino a che il cuore non comincerà a sollevare alcuni interrogativi. Se state vivendo una storia datata, trascorrerete una sorta di seconda luna di miele senza lasciare la vostra abitazione. Se invece avete il cuore ancora libero, molto presto conoscerete una persona assai speciale che vi completerà. Infatti, il transito di Venere indica un incontro che più in là potrebbe trasformarsi in una storia da vivere molto intensamente.Giove vi porterà fortuna ogni volta che ne avrete bisogno e vi darà le chiavi per realizzare i vostri sogni. Abbiate fiducia in voi stessi, credete nella vostra grande forza interiore. In quanto Leone, avete una capacità intellettiva molto aperta che vi consente di fare contemporaneamente più di una cosa. Nelle prossime settimane molte delle vostre esigenze saranno pienamente soddisfatte. La situazione lavorativa, così come anche quella economica, migliorerà in maniera significativa. Ricordatevi, però, che sebbene voi sappiate adattarvi a tutto e siete aperti al nuovo, questo non significa che lo siano anche gli altri. Perciò, cercate di non mettere troppa distanza tra voi e le persone che lavorano con voi. Presto realizzerete i vostri sogni e un reddito inaspettato salderà i vostri debiti.Non sono previste grosse seccature riguardo al vostro benessere, a parte alcuni piccoli disturbi che potranno essere affrontati con dei semplici medicinali da banco, oppure seguendo una dieta appropriata. Energia e dinamismo non vi mancheranno. State solo attenti a non strafare, soprattutto nella prima settimana del mese, poiché Marte, che di solito vi è propizio, si troverà in dissonanza con Giove, perciò avrà delle difficoltà a proteggervi. In ogni caso, non esitate a rivolgervi al vostro medico di fiducia al primo avviso di malessere.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: martedì 7, domenica 19 e venerdì 31 ottobre 2025.