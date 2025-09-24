Oroscopo ottobre 2025 Gemelli

Oroscopo del mese di ottobre 2025 per il segno Gemelli👬

(21 maggio ~ 20 giugno)

. Sarà un momento favorevole per le relazioni in generale e determinante per lo sviluppo positivo dei vostri progetti più importanti. I transiti di Venere, Marte e Plutone, in armonia con il vostro cielo astrologico, rafforzeranno questa tendenza e aggiungeranno un fattore di fortuna, soprattutto nella realizzazione dei vostri obiettivi. Ma è importante che impariate a ritrovare la fiducia in voi stessi. Avrete la soddisfazione di vedere molte delle vostre speranze diventare realtà. Per la fine di ottobre vedrete materializzarsi uno dei vostri sogni più belli.Con l'arrivo di ottobre, avvertirete la presenza di Marte e Venere che vi doneranno forza ed entusiasmo. La relazione con la vostra metà entrerà in una fase di grande tenerezza e affetto reciproco. Dove una volta c'erano contrasti e accese discussioni, è giunto il momento di aprirsi e andare avanti. Non è una bugia se vi dico che vi sentirete impazienti di dare e ricevere affetto e si farà più forte in voi l'aspirazione di proteggere la vostra famiglia. Approfittate di questo periodo fortunato per rafforzare il legame con la persona che vi vuole bene. Se ancora non avete l'anello al dito, in più di un'occasione vi troverete in linea diretta con l'arco di Cupido e, quando meno ve lo aspettate, una sua freccia infiammerà il vostro cuore. Nelle serate finali di questo mese autunnale, conoscerete una persona molto allegra e cordiale, proprio come piace a voi.ottobre favorirà la vita lavorativa dei Gemelli. Nel campo delle attività e della professione, questo è un buon periodo in cui non vi mancherà quella dose di dinamismo che vi permetterà di raggiungere traguardi molto importanti. Gli influssi poderosi di Marte vi daranno la possibilità di salire alcuni gradini nella vostra carriera, lasciando indietro gli altri. Per quelli che lavorano in proprio, sono previsti progressi significativi in tutto ciò che riguardano accordi e contratti commerciali. Accettate il suggerimento di una persona vicina a voi, poiché vi impedirà di imbarcarvi in un progetto totalmente irrealizzabile. Perciò, dite addio al passato e guardate con fiducia a nuove opportunità, che arriveranno prima di quanto immaginate.Voi Gemelli siete, per natura, persone resistenti fisicamente ed emotivamente, ma in questo momento fareste bene a riguardarvi, perché i transiti dissonanti di Giove e Urano potrebbero spingervi a una certa smodatezza. Le esagerazioni portano sempre delle difficoltà, perciò, fareste bene ad essere più cauti nella vostra alimentazione, soprattutto nel consumo di bevande alcoliche. In questo modo potrete prendervi cura del vostro sistema digestivo in generale e dell'intestino in particolare.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: giovedì 2, sabato 11 e domenica 26 ottobre 2025.