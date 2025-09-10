Oroscopo ottobre 2025 Capricorno

Oroscopo del mese di ottobre 2025 per il segno Capricorno🦄

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

avete una virtù che in alcune occasioni diventa il vostro più grande nemico ed è l'ambizione. Sicuramente, si tratta di un dono prezioso poiché il più delle volte vi mette in primo piano, ma quando diventa arroganza o, peggio ancora, scorrettezza, finisce per nuocervi. I vostri amici vi ammirano per il vostro carattere paziente e affidabile. Essi sanno che possono contare su di voi giacché vi mostrate a loro con un volto deciso e sicuro sebbene dentro siate pieno di dubbi e tormenti.Questo ottobre sarà un periodo di prova per molti nati sotto il segno del Capricorno, almeno per quanto riguardano i sentimenti e la sfera affettiva. Venti di tempesta autunnali sono in arrivo, con Venere che presto si metterà in dissonanza verso il vostro segno, per cui, sedetevi a un tavolo con la vostra dolce metà e cercate un dialogo costruttivo. La chiave di tutto è la fiducia reciproca, ed è proprio per questo motivo che sarà opportuno avviare una conversazione sincera e senza sotterfugi, almeno fino a quando la vostra situazione astrale non migliorerà. Se siete ancora single, poiché le giornate si stanno accorciando, per voi questo non è il periodo migliore per andare alla ricerca della vostra anima gemella. Per fortuna il buon Giove, in armonia al vostro spicchio di cielo, vi darà la possibilità di entrare in contatto con qualcuno che vi farà innamorare. Nella seconda quindicina si creerà il clima giusto per intrecciare un romanzo d'amore.Nuove sfide potrebbero presentarsi nella vostra vita professionale. Affrontatele con coraggio e fiducia, e se qualcosa dovesse andare storto, fronteggiatelo in modo obiettivo e prudente come sapete fare voi. La creatività sarà la base di importanti risultati che molto presto premieranno il vostro duro lavoro. Forse vi troverete a dover risolvere una situazione piuttosto confusa, ma come per magia riuscirete a risolvere qualsiasi complicazione. I vostri collaboratori si sentiranno più sicuri e fiduciosi lavorando al vostro fianco. In ogni caso, crescerete economicamente. La luna nuova nella terza settimana di ottobre vi sarà di sostegno. Le sue crescenti energie vi faranno sentire padrone del vostro destino. L'immaginazione vi porterà ad avere idee veramente positive per i vostri impegni, soprattutto se lavorate nel settore dell'arte.È importante che voi vi prendiate cura del vostro benessere. La prevenzione è sempre meglio della cura. Grazie alle buone abitudini alimentari e a una sana attività fisica, non solo vivrete felici, ma ciò servirà a impedire l'arrivo di malanni indesiderati. Evitate gli eccessi a tavola ne non sprecare le vostre energie perché potreste dover affrontare situazioni di tensione che richiedono un certo tributo. Inoltre, in questo periodo farete bene a idratare e prendervi cura della vostra pelle.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: lunedì 6, giovedì 16 e domenica 26 ottobre 2025.