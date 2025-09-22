Oroscopo ottobre 2025 Cancro

Oroscopo del mese di ottobre 2025 per il segno Cancro🦀

(21 giugno ~ 22 luglio)

è un momento in cui tutto è favorevole per i nati sotto il segno del Cancro. Innamoramenti e nuove amicizie si manifesteranno durante il mese di ottobre che inizierà sorprendentemente bene per voi che siete nati nel primo segno d'acqua dello zodiaco. Il ritmo della vita sarà vertiginoso e il vostro entusiasmo scuoterà le fondamenta su cui poggiano le vostre speranze. Sarete comunicativi, affettuosi e più solidali che mai. Resterete a bocca aperta all'arrivo di nuovi amori ed eventi inattesi. Siate decisi e perseveranti, e raggiungerete qualsiasi obiettivo vi siate prefissati. Non dubitatene.Con Venere in armonia sin dai primi giorni di ottobre, finalmente la vostra vita sentimentale comincerà a prendere una direzione molto favorevole. Per voi sarà più facile cogliere al volo le opportunità che l'astro degli innamorati metterà a vostra disposizione. Vedrete l'amore con una nuova filosofia. Saprete sorprendere la vostra dolce metà con la profondità e la moderazione del vostro modo di discorrere. Potrete affrontare queste settimane con uno stato d'animo brillante e sereno, soprattutto al rinnovarsi della luna, con serate ricche di momenti dal tono romantico. Se avete ancora il cuore libero, seppure sia molto lontana da voi l'intenzione di assumere un impegno a lungo termine, sono sicuro che non riuscirete a resistere a lungo al richiamo del cuore. Vivrete sensazioni meravigliose con qualcuno che non vedete da tempo. Dovete solo fare attenzione a non lasciarvelo/la sfuggire di nuovo.Con Mercurio bendisposto e Marte in arrivo, il mese di ottobre sarà un periodo in cui sarete più ottimisti che mai, anche se a volte un po' polemici. Molti eventi stanno maturando, specialmente quelli cominciati qualche mese fa. Il vostro carisma è potente ora, e la vostra capacità di persuadere gli altri vi porterà a ricevere grandi soddisfazioni. Sebbene di recente si sia verificata una situazione di stallo, se non altro è servita a raccogliere nuove esperienze, idee e sogni, che presto potrete realizzare con buon uso creativo. Tuttavia, avrete dei dubbi su qualcuno a voi vicino che vi turberanno il sonno. Non forzate la mano con chi non intende aderire alle vostre iniziative. Verso la fine del mese potrebbe capitare un viaggio inaspettato che non dovreste rifiutare.Questo mese comincia sotto il segno dell'ottimismo. Sarete in gran forma e la vostra sete di vivere vi incoraggerà a lanciarvi verso nuove avventure. Ciò che dovrete fare è trovare il ritmo giusto, giacché voi del Cancro o andate troppo veloci o non abbastanza. Sarà necessario apportare alcuni cambiamenti nella vostra vita quotidiana e concentrare le vostre energie su ciò che più vi sta a cuore. Vi sarebbe utile praticare delle attività adatte a rafforzare la vostra resistenza fisica.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: domenica 5, martedì 14 e martedì 28 ottobre 2025.