Oroscopo ottobre 2025 Ariete

Oroscopo del mese di ottobre 2025 per il segno Ariete🐏

(20 marzo ~ 19 aprile)

, ottobre 2025 non sarà un mese da ricordare tra i migliori per molti di voi Ariete. Un giorno vi sembrerà di toccare il cielo con le mani e il giorno dopo vi sentirete incompresi, specialmente nella seconda e terza decade, quando vi troverete sotto le dissonanze di Venere, Marte, Saturno e Nettuno. Sarete costantemente preoccupati ed ansiosi, anche se, tutto sommato, si tratterà di preoccupazioni per lo più immaginarie. Perciò, l'invito che vi faccio è di pensare con più ottimismo. Ricordate che domani raccoglierete ciò che seminate oggi, quindi, cercate di mettere impegno in quello che fate.Vi sentirete agitati e scoraggiati, e la causa è che quasi tutti i pianeti stanno girando in dissonanza alla vostra area zodiacale, tra cui, in particolare, Saturno. Il "" vi farà ricordare qualcosa di spiacevole che è successo in passato, sebbene, in realtà, voi non abbiate nulla da rimproverarvi. Poi, c'è Nettuno che vi farà sognare amori impossibili che vi sembreranno migliori di quello che avete in questo momento. Se questo è il vostro caso, cercate di tornare con i piedi per terra perché non sarebbe corrispondente al vostro stato d'animo, ma, soprattutto, cercate di apprezzare il legame che avete con la persona al vostro fianco. Lasciate andare, una volta per tutte, quelle cose che non vi portano nulla di positivo e vi causano disagio. Nella seconda quindicina di ottobre, con il Sole e Mercurio bendisposti, la vostra relazione migliorerà. Se siete ancora single, per voi ci sarà un turbinio di emozioni che vi faranno idealizzare l'amore. Fate attenzione, perché qualcuno potrebbe approfittare della vostra bontà e ne rimarreste delusi.Senza l'appoggio di Giove che in questo momento si trova in una zona neutra, vi sentirete preoccupati per il vostro futuro e privi di idee su come agire per fare in modo di migliorare la situazione. Potreste avere dei piccoli problemi sul posto di lavoro. Pertanto, per un po' è consigliabile che procediate con grande cautela ed evitare investimenti finanziari troppo rischiosi. Prestate attenzione alle nuove proposte che vi saranno presentate soprattutto nella seconda metà del mese. Prendetevi del tempo per pensare. Confrontate le offerte con il più crudo realismo se volete evitare di incorrere in qualche inganno. Verso la fine mese potrete finalmente portare a termine una situazione che avete in sospeso. Il successo arriverà quando lascerete andare i pesi che vi opprimono e guarderete al futuro con ottimismo.Non fatevi impressionare da alcune tensioni che potreste avvertire all'inizio del mese, poiché Saturno tenterà in tutti i modi di destabilizzarvi. Il vostro stato di salute non vi creerà grandi preoccupazioni ma, in ogni caso, dovrete cercare di fare una vita sana e tranquilla. Controllate la dieta e prendetevi le pause necessarie al vostro benessere. La pratica di uno sport sarà un prezioso canale terapeutico che vi permetterà di liberarvi dalle tensioni del momento.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: sabato 4, martedì 14 e venerdì 24 ottobre 2025.