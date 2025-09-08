Oroscopo ottobre 2025 Acquario

Oroscopo del mese di ottobre 2025 per il segno Acquario🏺

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

che ci siano grandi preoccupazioni in vista per i nativinei prossimi trentuno giorni di, poiché i transiti planetari saranno favorevoli per buona parte del mese. Il passaggio prima di Mercurio, poi quello di Venere e Marte in armonia con la vostra costellazione, contribuiranno a ricaricarvi con un buon livello di energia. Soltanto, fate attenzione a non spendere queste energie tutte in una volta. In ogni caso, vi sarà data la possibilità di vivere la vostra vita secondo i vostri sogni. Potreste avviare una nuova attività o viaggiare per lavoro.La vostra vita sentimentale sarà sotto buone stelle per tutto il mese di ottobre. Fiorirà l'armonia e con il vostro lui o la vostra lei, e gioirete della felicità che le stelle sanno dispensare agli innamorati. C'è poi da considerare il buon aspetto di Nettuno, che scioglierà le redini della vostra fantasia. Sarete più corteggiati del solito e avrete l'audacia di esplorare le complessità dei giochi amorevoli. Voi che siete sempre piuttosto schivi, avrete l'ardire di mostrare alla persona che amate ciò di cui siete capaci. Naturalmente, questo è un buon periodo anche per gli Acquario single. Venere, il pianeta degli innamorati, sarà molto disponibile verso chi è solo e sogna di conquistare e lasciarsi affascinare dai sentimenti. Tra la seconda e la terza settimana ci sarà un incontro romantico che potrebbe trasformarsi in qualcosa di serio.In quanto nativi Acquario avete una grande capacità riflessiva e un'ottima dialettica. A ottobre sarete appoggiati inizialmente da Mercurio che vi aiuterà a mettere in risalto le vostre qualità, comprese quelle che sono latenti. Usate la vostra creatività e lasciatevi guidare dall'intuito. Incarichi e responsabilità non vi scoraggeranno e la vostra perspicacia vi farà distinguere dagli altri, ecco perché in questo periodo potrete raccogliere adesioni e appoggi dalle persone intorno a voi. Grazie anche ai buoni auspici di Giove e Saturno, sarete in grado di portare a compimento tutto ciò che intraprenderete. Siate cauti nel condividere i vostri segreti con gli altri. Un'opportunità di viaggio si presenterà, ma fate attenzione a possibili cambiamenti di programma da parte di un amico o un familiare.Grazie ai potenti influssi di Marte, avrete una grande forza interiore che vi aiuterà a superare gli ostacoli e a guardare con fiducia al futuro. Poiché la vostra sfida è riuscire a mantenere l'armonia e raggiungere un buon livello di concretezza, non abbiate paura di affrontare qualcosa che vi preoccupa, perché lo risolverete meglio di quanto immaginate. Apprezzate tutto ciò che vi circonda e lasciate che siano le vostre emozioni a guidarvi. Quando vi allontanate dai vostri obiettivi il vostro organismo ne soffre. Perciò, se volete portare il vostro benessere su un buon livello, sarà molto importante che viviate in un ambiente gradevole. Uno stile di vita sano e felice favorirà il legame armonioso in famiglia, con gli amici e i colleghi di lavoro.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: domenica 5, domenica 12 e lunedì 20 ottobre 2025.