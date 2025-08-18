Oroscopo settembre 2025 Vergine

Oroscopo del mese di settembre 2025 per il segno Vergine🤰

(23 agosto ~ 22 settembre)

nei prossimi giorni di settembre conferirà ai nati sotto il segno zodiacale della Vergine una personalità travolgente. Tutti cadranno estasiati ai vostri piedi. Dovete solo avere più fiducia in voi stessi e in tutto ciò che fate. Sarete tentati a chiedere delle risposte relative al vostro futuro, ma nessuno può sapere in anticipo ciò che dovrà ancora accadere. Di sicuro, con i meravigliosi aspetti che state ricevendo dal pianeta della bellezza e dell'amore, a settembre la felicità vi accompagnerà. Se state pensando a un cambiamento, qualunque esso sia, l'inizio del mese è il momento più propizio.Oltre ad avere Venere dalla vostra parte, anche il buon Giove è bendisposto verso il vostro spazio di cielo e vi darà la gioia di vivere una storia sentimentale molto serena e piena di soddisfazioni. Potrete iniziare a fare progetti con la persona che avete vicino. Per le coppie datate sarà come rivivere una seconda luna di miele. Se ci sono stati dei disaccordi con la persona che amate, questo è un buon momento per spiegarvi e appianare gli spigoli. Dovrete però cercare di contenere la vostra eccesiva gelosia per non rovinare i vostri momenti magici. Non lasciarvi trasportare dall'ira perché di sicuro vi farà soffrire. È tempo di costruire insieme a lui o lei il vostro futuro. Se siete ancora single e volete dichiarare il vostro amore, agite senza mezzi termini. Il magnetismo che irradierete in questi giorni vi consentirà di conquistare chiunque voi vogliate. I giovani innamorati di segno Vergine che decideranno di convivere in questo nono mese dell'anno saranno stretti da un legame sereno e duraturo.Purtroppo, sul lavoro le cose non andranno altrettanto bene come nel privato. Mercurio si appresta a transitare in dissonanza al vostro cerchio astrologico. Con i suoi influssi disarmonici, il pianeta delle capacità e delle competenze non riuscirà a rendervi efficiente nelle vostre attività. Perciò, è necessario che voi siate molto prudenti nelle decisioni che prenderete, perché correte il rischio di commettere errori o di non riuscire a cogliere le occasioni in arrivo. Concentratevi solo su ciò che state facendo, altrimenti potreste non essere in grado di raggiungere i vostri obiettivi. Se state cercando un lavoro, la situazione in questo momento è piuttosto complicata, ma alla fine del mese una sorpresa vi riporterà la gioia. Buone opportunità sono in arrivo e voi dovrete solo scegliere tra le migliori.A settembre avrete in Plutone un sabotatore del vostro benessere, anche se per fortuna i suoi influssi malsani non funzioneranno tutti i giorni. Oltre a creare tensione e nervosismo, il pianeta del disfacimento può dare origine ad affaticamento e a difficoltà nel trovare un buon dialogo con le persone intorno a voi. Per prevenire questi disagi sarà sufficiente riposare di più ed essere più misurati quando vi sedete a tavola. Una dieta con meno grassi e più ore di sonno possono essere la soluzione per evitare possibili malesseri.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: mercoledì 3, giovedì 18 e martedì 30 settembre 2025.