Oroscopo settembre 2025 Scorpione

Oroscopo del mese di settembre 2025 per il segno Scorpione🦂

(23 ottobre ~ 22 novembre)

entrambi bendisposti con la vostra area zodiacale, a settembre 2025 nessun altro pianeta passerà attraverso i segni d'acqua. Questo significa che presto vedrete affiorare con maggiore frequenza una certa suscettibilità. Vi sentirete angosciati persino da cose che non hanno nessuna importanza. Nella seconda quindicina la situazione migliorerà, soprattutto quando Mercurio, Venere e Marte non saranno più in dissonanza con il vostro spazio astrologico. Col passare dei giorni avvertirete un crescendo delle vostre forze e una ritrovata armonia rasserenerà il vostro fragile animo.Il mese di settembre inizia con tutti e tre i pianeti veloci in disarmonia con la vostra fascia zodiacale, per cui è facile che si creino delle complicazioni soprattutto in ambito sentimentale. Se la vostra storia d'amore non è in crisi, allora non avete nulla da temere, ma se invece state vivendo una fase grigia e piatta con il vostro lui o la vostra lei, potrebbero nascere sgradevoli discussioni. Sarà un periodo in cui vi sentirete incompresi e malinconici, dovrete stare attenti a non mostrarvi troppo gelosi/e. Un comportamento ossessivo può far sì che dei bei momenti possono trasformarsi in aspre discussioni. Se siete uno scorpioncino single, conquistare il cuore di una persona sotto questo cielo non sarà per niente facile, anche se negli ultimi giorni del mese le cose miglioreranno parecchio. Interagirete con persone diverse che rinfrescheranno la vostra vita e vi offriranno nuovi incentivi.Senza il supporto iniziale di Mercurio e Venere, due pianeti importanti per quanto riguarda la vostra attività di lavoro o di studio, c'è la possibilità che commettiate degli errori. Vi troverete ad affrontare situazioni complicate, ma voi siete uno di quelli che pensano che un ostacolo è fatto per essere superato. Per fortuna, dalla vostra parte ci sono le energie di Giove e Nettuno, che in un verso o nell'altro stimoleranno in voi iniziative costruttive, aiutandovi a sviluppare le vostre idee, che andranno a buon fine più velocemente del previsto. Nella terza settimana, il rinnovo lunare vi aiuterà a sistemare ciò che vi preoccupa e a superare gli ostacoli. Perciò, siate coraggiosi e provateci. Andate avanti decisi e raggiungerete i vostri obiettivi.La tendenza cha hanno in genere tutti i nativi Scorpione a non farsi visitare da un medico, a settembre potrà causarvi qualche noia. Un problema che pensavate fosse stato risolto potrebbe riemergere. Fate attenzione, perché le vostre apprensioni non faranno altro che prolungare i disturbi che certamente non andranno via come per magia. Il vostro malessere tenderà a peggiorare se non proverete a contrastarlo. Cercate di fare uno sforzo e sottoponetevi a un check-up completo. Molti disturbi, se presi in tempo, possono essere corretti.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: sabato 6, domenica 14 e venerdì 26 settembre 2025.