Oroscopo settembre 2025 Sagittario

Oroscopo del mese di settembre 2025 per il segno Sagittario🏹

(23 novembre ~ 21 dicembre)

sono persone che hanno un enorme bisogno di distinguersi dagli altri. Ebbene, molto presto vi sentirete addosso i raggi benefici della Luna piena in quinconce alla vostra area zodiacale. La potenza dei suoi raggi vi aiuterà a crescere e ad emergere da una situazione di stallo abbastanza insolita per voi. Poi, nella seconda parte del mese, il Sole vi invierà la sua meravigliosa energia di prosperità, mentre Mercurio, Venere e Marte, sebbene di fronte, vi daranno la forza necessaria per fare grandi passi in avanti. In ogni caso, questo non il momento di entrare in discussioni che vi tolgono solo energia.Nonostante a settembre la vostra area zodiacale dedicata ai sentimenti sarà essenzialmente priva della presenza di pianeti, l'attività affettiva prospererà, e voi riuscirete a vedere il bicchiere mezzo pieno. Le vostre relazioni personali andranno bene, malgrado Saturno stia cercando di creare un clima di contrasto e di lotte all'interno della vostra relazione amorosa. In poche parole, vivrete la vita come un bambino felice, ma sarà necessario controllare il nervosismo e la tensione, che in alcuni casi potrebbero mettervi il bastone tra le ruote e farvi vivere un periodo di litigi. Se siete single, il pianeta della bellezza vi garantirà una quota aggiuntiva di fascino che vi condurrà direttamente alla conquista della persona che avete scelto al vostro fianco. Nelle vostre previsioni c'è un cambiamento in arrivo a cui dovreste adattarvi il prima possibile perché vi farà bene e migliorerà la vostra vita.Per voi Sagittari sta per arrivare un periodo molto importante, con grandi possibilità nel campo delle attività di lavoro o degli studi. La Luna vi fornirà la sua energia affinché realizziate i vostri piani. Anche Mercurio e Marte saranno inizialmente bendisposti verso il vostro segno e vi stimoleranno la mente portandovi idee brillanti. Riceverete proposte interessanti e molto promettenti, sebbene i risultati non saranno immediati. Abbiate il coraggio di correre dei rischi e smettetela di aggrapparvi solo a ciò che vi dà sicurezza, perché potreste perdere buone opportunità. È possibile che vedrete realizzato un vecchio progetto. Se state cercando un lavoro o volete cambiare quello che avete adesso, siate sereni e attendete con ottimismo, ma, soprattutto, non rivelate a nessuno i vostri piani, perché il tradimento è in agguato.Qualcosa che non dipende da voi vi preoccupa, ma con la forza interiore che avete supererete ogni difficoltà. Quando un Sagittario si sente bene, va tutto alla grande, e in questo mese di settembre andrà tutto a meraviglia. Fate attenzione soltanto agli sprechi di denaro, poiché vi prende lo sconforto quando finiscono i soldi, e potrebbero sorgere spese impreviste. Sotto gli influssi di Giove sarete tentati ad eccedere nel consumo di cibo, perciò, è possibile che la pressione sanguigna aumenterà se non adotterete un regime alimentare adeguato.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: giovedì 4, giovedì 18 3 giovedì 25 settembre 2025.