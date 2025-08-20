Oroscopo settembre 2025 Leone

Oroscopo del mese di settembre 2025 per il segno Leone🦁

(23 luglio ~ 22 agosto)

è un periodo abbastanza impegnativo per i nati sotto il segno zodiacale del Leone, giacché vi toccherà affrontare una distorsione piuttosto sfavorevole tra Mercurio, Venere e Marte che metteranno a dura prova il vostro entusiasmo e vi chiederanno un comportamento in linea con i cambiamenti in arrivo. Ci saranno momenti in cui le situazioni vi travolgeranno e voi dovrete chiedere aiuto in famiglia o agli amici. Ricordatelo, perché il vostro modo di fare tutto da solo non vi aiuterà ad affrontare situazioni che richiederanno delle risposte comuni.Se andiamo ad osservare il grafico astrale di settembre vediamo che, nella parte iniziale del mese, tutti e tre i pianeti veloci orbitano in disarmonia alla costellazione del Leone. Questo significa che la vostra relazione sentimentale potrebbe diventare alquanto complicata, se non proprio difficile da gestire. Infatti, senza l'appoggio di Mercurio potreste agire d'impulso e commettere degli errori. In questo caso, i problemi vi travolgeranno e avrete la sensazione che tutto stia andando al contrario. C'è la possibilità che un vecchio amore possa apparire di nuovo nella vostra vita. Non permettergli di confondervi con promesse che già sapete che non manterrà. Se il vostro cuore è ancora libero, potreste non trovare subito la vostra anima gemella, giacché Cupido non sarà molto bendisposto, anche se, nonostante ciò, non mancherà qualche avventura. Alla fine del mese si creerà il clima giusto per intrecciare un romanzo d'amore duraturo.Sebbene stiate vivendo momenti confusi sul piano personale, i buoni influssi che riceverete da Giove vi porteranno molta fortuna. Troverete alcune cose che dovrete modificare se volete raggiungere i vostri obiettivi. L'ultima settimana di settembre sarà perfetta per portare un'idea o un'intuizione a un livello successivo. Lasciatevi l'incertezza alle spalle e buttatevi con quella voglia che mettete in ogni cosa che fate e vedrete che la vittoria sarà vostra. Usate il potere della comunicazione per fare buona impressione su chiunque possa aiutarvi a realizzare i vostri sogni, ma state attenti perché siete molto impulsivi e potreste dire qualcosa che lede i vostri interessi. Vi invito a fare attenzione alle informazioni che vi arriveranno nei prossimi giorni, perché potrebbero essere manipolate.Avere Marte, il vostro pianeta governatore in disarmonia al vostro cielo astrologico, sicuramente non preannuncia l'arrivo grandi energie. Alcuni inconvenienti vi metteranno alla prova, ma voi sapete che avete molte risorse per fare fronte ai problemi. Ciò di cui avete bisogno adesso, è porre fine alle cattive abitudini e includere nuovi costumi nella vostra vita di tutti i giorni. È il momento di dare vita all'impegno che avete verso voi stessi e cominciare a vivere uno stile di vita più sano. Allontanate le cattive abitudini e iniziate una buona dieta.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: venerdì 12, domenica 21 e lunedì 29 settembre 2025.