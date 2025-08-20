Oroscopo settembre 2025 Leone

20 agosto 2025

Leone: segno maschile di fuoco, orgoglioso, dominante, governato dal Sole, il pianeta che esalta l'autorità, la vitalità, l'entusiasmo, la generosità.

Oroscopo settembre 2025 Leone

Oroscopo del mese di settembre 2025 per il segno Leone🦁

(23 luglio ~ 22 agosto)

Questo è un periodo abbastanza impegnativo per i nati sotto il segno zodiacale del Leone, giacché vi toccherà affrontare una distorsione piuttosto sfavorevole tra Mercurio, Venere e Marte che metteranno a dura prova il vostro entusiasmo e vi chiederanno un comportamento in linea con i cambiamenti in arrivo. Ci saranno momenti in cui le situazioni vi travolgeranno e voi dovrete chiedere aiuto in famiglia o agli amici. Ricordatelo, perché il vostro modo di fare tutto da solo non vi aiuterà ad affrontare situazioni che richiederanno delle risposte comuni.

Amore: Se andiamo ad osservare il grafico astrale di settembre vediamo che, nella parte iniziale del mese, tutti e tre i pianeti veloci orbitano in disarmonia alla costellazione del Leone. Questo significa che la vostra relazione sentimentale potrebbe diventare alquanto complicata, se non proprio difficile da gestire. Infatti, senza l'appoggio di Mercurio potreste agire d'impulso e commettere degli errori. In questo caso, i problemi vi travolgeranno e avrete la sensazione che tutto stia andando al contrario. C'è la possibilità che un vecchio amore possa apparire di nuovo nella vostra vita. Non permettergli di confondervi con promesse che già sapete che non manterrà. Se il vostro cuore è ancora libero, potreste non trovare subito la vostra anima gemella, giacché Cupido non sarà molto bendisposto, anche se, nonostante ciò, non mancherà qualche avventura. Alla fine del mese si creerà il clima giusto per intrecciare un romanzo d'amore duraturo.

Lavoro: Sebbene stiate vivendo momenti confusi sul piano personale, i buoni influssi che riceverete da Giove vi porteranno molta fortuna. Troverete alcune cose che dovrete modificare se volete raggiungere i vostri obiettivi. L'ultima settimana di settembre sarà perfetta per portare un'idea o un'intuizione a un livello successivo. Lasciatevi l'incertezza alle spalle e buttatevi con quella voglia che mettete in ogni cosa che fate e vedrete che la vittoria sarà vostra. Usate il potere della comunicazione per fare buona impressione su chiunque possa aiutarvi a realizzare i vostri sogni, ma state attenti perché siete molto impulsivi e potreste dire qualcosa che lede i vostri interessi. Vi invito a fare attenzione alle informazioni che vi arriveranno nei prossimi giorni, perché potrebbero essere manipolate.

Salute: Avere Marte, il vostro pianeta governatore in disarmonia al vostro cielo astrologico, sicuramente non preannuncia l'arrivo grandi energie. Alcuni inconvenienti vi metteranno alla prova, ma voi sapete che avete molte risorse per fare fronte ai problemi. Ciò di cui avete bisogno adesso, è porre fine alle cattive abitudini e includere nuovi costumi nella vostra vita di tutti i giorni. È il momento di dare vita all'impegno che avete verso voi stessi e cominciare a vivere uno stile di vita più sano. Allontanate le cattive abitudini e iniziate una buona dieta.

Fortuna: I vostri giorni fortunati di questo mese sono: venerdì 12, domenica 21 e lunedì 29 settembre 2025.

CONDIVIDI

Facebook WhatsApp X
Acquario Aeronautica Militare Alexandre Dumas Amazon Animali Anonimo Ariete Ascendente Astrologia Belle Benessere Bilancia Buddha Caccia Cancro Capricorno Carabinieri Carlo Collodi Charles Perrault Compatibilità Concorsi Cuspidi Decani Divertenti Domande frequenti Esercito Italiano Esopo Ex Facebook Faidaté Favole Fedro fratelli Grimm Gemelli Giove Guardia di Finanza Hans Christian Andersen La Fontaine Lante Miele Leone Libri Louisa May Alcott Luna Luoghi Marina Militare Marte Mercurio Nettuno Oroscopo Pesci Plutone Polizia di Stato Polizia Penitenziaria Proverbi Ricette Rudyard Kipling Sagittario Saturno Scorpione Social Sport Storie Tecnologia Tema natale Toro Trilussa Tristi Urano Venere Vere Vergine Video Vigili del Fuoco
false
ltr
item
2.3: Oroscopo settembre 2025 Leone
Oroscopo settembre 2025 Leone
Leone: segno maschile di fuoco, orgoglioso, dominante, governato dal Sole, il pianeta che esalta l'autorità, la vitalità, l'entusiasmo, la generosità.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj98o3ZLMCu-C5H7NkxkP71AiT1OjmAA7v6grRsJcg9SoE6uZ8mwUh3Gi8o-tQbBpAucVwsYZP3eDYrAP4ncadEth0TBsmHFtUeBvqs9UxgvQlsIU1oXyBKyWzGxLX1r7LpiyvvKG4oaI46x1qqfjV-umKOABDYY9VGjoSBRCd8yZDcndYcnrEOPifZ_KQ/s696/leone.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj98o3ZLMCu-C5H7NkxkP71AiT1OjmAA7v6grRsJcg9SoE6uZ8mwUh3Gi8o-tQbBpAucVwsYZP3eDYrAP4ncadEth0TBsmHFtUeBvqs9UxgvQlsIU1oXyBKyWzGxLX1r7LpiyvvKG4oaI46x1qqfjV-umKOABDYY9VGjoSBRCd8yZDcndYcnrEOPifZ_KQ/s72-c/leone.jpg
2.3
https://www.duepuntotre.it/2025/08/oroscopo-settembre-2025-leone.html
https://www.duepuntotre.it/
https://www.duepuntotre.it/
https://www.duepuntotre.it/2025/08/oroscopo-settembre-2025-leone.html
true
6528433828354979305
UTF-8
Nessun contenuto VEDI TUTTO Leggi tutto Rispondi Cancella Cancella di Home PAGINE POSTS Vedi tutto CONSIGLIATI TAG ARCHIVIO CERCA TUTTI I POSTS Nessun contenuto Vai alla home Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gen Feb Mar Apr Maggio Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic adesso un minuto fà $$1$$ minuti fà un'ora fà $$1$$ ore fà ieri $$1$$ giorni fà $$1$$ settimane fà più di 5 settimane fà Followers Follow CONDIVIDI PER SBLOCCARE QUESTO CONTENUTO Condividi Copia Seleziona Copiato! Impossibile copiare, clicca [CTRL] + [C] (o CMD + C per Mac) per copiare