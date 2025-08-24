Oroscopo settembre 2025 Gemelli

24 agosto 2025

Gemelli: segno maschile d'aria, intellettuale, mentale, governato da Mercurio, il pianeta che esalta la comunicazione, l'intelligenza, l'eloquenza.

Oroscopo del mese di settembre 2025 per il segno Gemelli👬

(21 maggio ~ 20 giugno)

Le forze dissonanti di Giove e Urano porteranno alcune sorprese che potrebbero mutare il vostro destino e voi non potrete evitare ciò che dovrà essere cambiato. Per fortuna, il Sole, Mercurio, Venere, Marte e Plutone si muoveranno in armonia alla vostra area zodiacale. Tutti insieme questi pianeti rafforzeranno le vostre idee e promuoveranno i vostri progetti consentendovi di assumere sempre maggiori responsabilità. Inoltre, la Luna crescente nella prima settimana di settembre vi incoraggerà ad aprire nuove attività e nuove relazioni.

Amore: Nelle previsioni di questo nono mese dell'anno ci sono ottime notizie per tutti i Gemelli innamorati, soprattutto nella seconda quindicina, periodo in cui potrete vivere dei bellissimi momenti pieni di emozioni. Venere sarà vostra amica e porterà gioia e serenità nella vostra relazione affettiva. Aumenterà la vostra capacità di amare giacché il Sole si troverà in una posizione vantaggiosa e trasmetterà ottimismo e fiducia in voi stessi e nel partner. Voi sapete molto bene che chi non risica non rosica. Perciò, non girateci intorno ed esprimete con coraggio ciò che provate alla persona che amate. Se siete ancora single, uno speciale magnetismo farà sì che voi raggiungiate conquiste che fino ad ora sembravano irraggiungibili. Fate attenzione soltanto agli eccessi di slancio, perché potrebbero giocare contro di voi. Questo è un ottimo momento per incontrare vecchi amici e ricordare il passato condiviso.

Lavoro: Vi dico subito che la prima settimana di settembre non sarà molto indicata per rivendicare promozioni o aumenti di stipendio, visto l'aspetto di Urano che con i suoi influssi dissonanti ritarderà o vanificherà ogni vostro tentativo orientato in questa direzione, specialmente se lavorate in relazione di dipendenza. Ma niente paura, perché potrete disporre di un cielo migliore a partire dalla seconda settimana. Stanno per arrivare buone opportunità da sfruttare. La buona posizione di Giove vi consentirà di lavorare senza avvertire troppa fatica, ma, soprattutto, con tutti i pianeti veloci a vostra disposizione, avrete la possibilità di raggiungere numerosi obiettivi e successi. Se siete alla ricerca di un lavoro, questo è un buon momento per iniziare accordi, contratti e/o collaborazioni.

Salute: Avere la maggior parte dei pianeti in diposizione armonica verso il proprio spicchio di cielo, significa ricevere molta luce che a sua volta si trasforma in benessere. A settembre sarete in ottima forma, soprattutto nelle ultime due settimane, quando ci sarà una meravigliosa energia creativa. Se ultimamente avete sofferto di qualche malattia, è possibile che questa possa migliorare. Rilassatevi e recuperate le forze eseguendo esercizi aerobici, nuoto o qualsiasi attività che vi consenta di scaricare le tensioni.

Fortuna: I vostri giorni fortunati di questo mese sono: martedì 2, lunedì 22 e domenica 28 settembre 2025.

