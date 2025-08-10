Oroscopo settembre 2025 Capricorno

Oroscopo del mese di settembre 2025 per il segno Capricorno🦄

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

dei nati sotto il segno zodiacale del Capricorno saranno i protagonisti di questo oroscopo del mese di settembre 2025. Perciò, se avete visto per la prima volta la luce del mondo a cavallo tra dicembre e gennaio, sappiate che state per vivere un periodo pieno di cambiamenti e innovazioni. Alcuni eventi daranno origine a una grande metamorfosi nella vostra vita. Continuate a leggere le vostre previsioni se volete sapere quali miglioramenti vi ha riservato il destino, ma, soprattutto, ciò che le stelle stanno orchestrando per voi per i prossimi trenta giorni.Nelle gradevoli giornate settembrine, i buoni auspici di Mercurio, Venere e Marte, tutti e tre i pianeti veloci in armonia con il vostro segno astrologico, vi consentiranno di trascorrere momenti di gioia con la vostra dolce metà, così come con la vostra famiglia e gli amici. Se state sognando la serenità e l'equilibrio, presto troverete ciò che cercate, grazie anche alla presenza benefica della Luna, che darà maggiore risonanza alle questioni di cuore. Fate attenzione soltanto alla fine del mese, quando Mercurio si troverà in dissonanza e smetterà di essere bendisposto. A quel punto è chiaro che il pianeta della comunicazione non potrà più aiutarvi. Se siete ancora single, forse state attraversando un momento delicato e avete bisogno di apportare qualche cambiamento alla vostra vita. Non rimandate oltre. Avervi vicino è un lusso perché saprete dare alle persone ciò di cui hanno bisogno.Sarà meglio che vi concentriate di più sulla vostra attività se volete migliorare le vostre entrate economiche. Buone notizie per voi arriveranno dopo la prima settimana con i transiti dei pianeti più vicini alla Terra, assai bendisposti verso la vostra area astrologica. Da quel momento in poi tutto sarà possibile. Avrete buone energie e creatività in tutte le questioni di lavoro, ma la cosa fondamentale è che anche il dialogo migliorerà e il nervosismo che c'è stato nelle ultime settimane scomparirà, consentendovi di essere più luminosi e brillanti. Non abbiate paura di affrontare nuove sfide. La vostra intelligenza e la capacità di dimostrarvi all'altezza dei nuovi confronti garantiranno i vostri successi.Con Saturno dissonante nei confronti della costellazione del Capricorno, a settembre ci saranno alcune battute d'arresto a livello emotivo che vi renderanno irrequieto e nervoso. Attraverserete situazioni che metteranno a dura prova la vostra pazienza. Questo stato d'instabilità provocherà un certo affaticamento. Il vostro obiettivo sarà di allentare le tensioni accumulate e lasciarvi gli eccessi alle spalle. Fate ciò che vi fa stare bene durante il vostro tempo libero, per esempio, la pratica di un'attività sportiva.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: lunedì 1, giovedì 11 e domenica 21 settembre 2025.