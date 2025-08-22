Oroscopo settembre 2025 Cancro

Oroscopo del mese di settembre 2025 per il segno Cancro🦀

(21 giugno ~ 22 luglio)

è sempre un momento di importanti cambiamenti per i nati sotto il segno zodiacale del Cancro. Questo significa che una nuova fase sta per iniziare per voi soprattutto in ambito lavorativo, poiché l'ottima posizione in cui si trova Mercurio favorirà la comunicazione. Inoltre, Urano in armonia con la vostra costellazione stimolerà la vostra originalità di pensiero. Da non sottovalutare la spinta che vi arriverà anche dal Sole, Venere, Giove e Plutone, entrambi bendisposti verso la vostra casa astrologica, per cui è molto probabile il verificarsi di situazioni che vi aiuteranno a vivere momenti davvero fantastici. Lavorate sodo e avrete di sicuro degli ottimi risultati.Nuove illusioni entreranno nella vostra sfera emotiva e vi aiuteranno a vedere la vita con occhi diversi e questo vi renderà molto felici. Siate aperti al cambiamento e a ciò che il destino vi porta, perché potrebbe sorprendervi in modo piacevole. Venere sarà molto favorevole alla vostra area dei sentimenti. Il pianeta della bellezza vi promette la guarigione di tutte le ferite del cuore, ovviamente, se non l'avete fatta toppo grossa. Perciò, se la vostra storia d'amore fosse entrata in una fase di crisi piuttosto importante, non solo gli influssi venusiani potranno fare ben poco, ma, calcolando la presenza scomoda di Saturno nel vostro cielo, i problemi che già avete potrebbero acuirsi. Se invece siete ancora single, è pur vero che in alcune occasioni è preferibile mantenere l'indipendenza, ma dato il vostro carattere altruistico e sensibile, avete bisogno di sentire sempre l'amore molto vicino.Avere Giove benevolo verso il vostro spicchio di cielo significa che nelle prossime settimane il gigante buono potrà aiutarvi a risolvere quasi ogni vostro problema. Se a tutto ciò si aggiungono le energie favorevoli di Mercurio, Venere, Marte e Plutone, è chiaro che non ci saranno ostacoli nel proseguimento delle vostre attività. Ecco perché in questo vostro oroscopo di settembre c'è l'invito a sfruttare tutte le vostre doti di creatività e intuizione affinché queste abilità vi facciano emergere durante un periodo dell'anno particolarmente favorevole per voi. Brillerete di luce propria e vi sentirete più forti che mai per andare avanti nella direzione che vi siete prefissati. Non fermatevi. Presto la stabilità regnerà nella vostra situazione sociale ed economica.Troppo spesso tendete a sottovalutare i segnali che il vostro corpo vi invia, così come cercate sempre di evitare di consultarvi con il vostro medico. Fareste bene a non lasciarvi trasportare dall'eccessivo lavoro perché ciò potrebbe influire negativamente sul vostro benessere. In ogni caso, sarà meglio evitare che le energie disarmoniche di Saturno rimangano dentro di voi. Fate dello sport, camminate molto o correte, oppure andate in palestra. Basta scaricare le tensioni e tornerà il buonumore.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: lunedì 8, sabato 20 e venerdì 26 settembre 2025.