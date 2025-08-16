Oroscopo settembre 2025 Bilancia

Oroscopo del mese di settembre 2025 per il segno Bilancia⚖️

(23 settembre ~ 22 ottobre)

a settembre è consigliabile procedere con grande cautela ed evitare investimenti finanziari troppo rischiosi. Questo perché Saturno si farà sentire con tutta la sua forza dissonante. In pratica, il pianeta padrone dei secoli vi farà sembrare d'aver tirato il freno a mano, riportandovi indietro nel tempo. Fortunatamente, in questo momento Giove non potrebbe essere più positivo per voi e aiuterà la buona sorte ad apparire nel momento in cui ne avrete più bisogno. Molto presto le circostanze vi saranno favorevoli, poiché il "" vi infonderà un'energia assai potente che vi aiuterà a lasciare le difficoltà alle spalle.Con Saturno in evidente disarmonia verso la vostra area zodiacale concernente i sentimenti, sarà come se il cielo agitasse vecchi ricordi sotto il vostro naso facendovi reagire in modo eccessivo, se non proprio aggressivo. Perciò, cercate di misurare le vostre parole mentre discutete con le persone a cui siete affettivamente legati. Lasciatevi trasportare dal cuore quando esprimete le vostre emozioni. Un comportamento sincero farà dissipare rapidamente ogni incomprensione. Se metterete da parte il vostro orgoglio, lui o lei vi perdonerà. Soprattutto, fate attenzione ai pettegolezzi, poiché ci sono persone interessate affinché la vostra relazione d'amore fallisca. La famiglia e i figli esigeranno maggiori attenzioni, quindi, non li trascurare. Se invece siete ancora single, presto riceverete il sostegno di Venere. La seconda metà di settembre sarà eccellente e vi consentirà di trovare la persona giusta da corteggiare. L'opportunità di incontrare il vero amore potrebbe arrivare alla fine del mese.Mercurio, Venere, Marte e Giove sono per la maggior parte del mese in armonia all'area della Bilancia, e vi consentiranno di fare progressi senza incorrere in complicazioni. Tutto questo si traduce che per voi è in arrivo un periodo piuttosto fortunato, in particolar modo nella seconda quindicina, quando riuscirete a risolvere qualcosa che vi preoccupa e nulla vi resisterà. Ma sarà meglio accantonare i vecchi programmi obsoleti e accogliere tutto ciò che è nuovo, perché, sebbene con qualche difficoltà, le nuove idee e progetti vi porteranno grandi soddisfazioni. Soltanto, vi consiglio di stare attenti se dovete firmare dei nuovi accordi o contratti. Leggete bene i documenti e fate in modo di non buttare soldi in investimenti finanziari che non siano vantaggiosi per il futuro.Le indisposizioni più frequenti a settembre deriveranno dal troppo lavoro e dagli sforzi eccessivi. Molto probabilmente sentirete le vostre articolazioni tormentarvi più del solito, mentre le contratture vi causeranno dolore. Per ottimizzare il vostro benessere, vi consiglio di impegnarvi in attività rilassanti, come lo Yoga e la meditazione che possono darvi la calma di cui avete bisogno per prendere decisioni importanti. Prendetevi del tempo per rilassarvi.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: domenica 7, martedì 16 e domenica 28 settembre 2025.