Oroscopo settembre 2025 Acquario

8 agosto 2025

Acquario: segno maschile d'aria, intellettuale, mentale, governato da Urano, il pianeta che esalta il desiderio di cambiamento, libertà e ribellione.

Oroscopo settembre 2025 Acquario

Oroscopo del mese di settembre 2025 per il segno Acquario🏺

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

settembre porterà non poche emozioni e qualche cambiamento nella vita di molti di voi nati sotto il segno zodiacale dell'Acquario. Il transito di Mercurio, che dopo una breve dissonanza formerà una favorevole simmetria con il vostro spicchio di cielo, vi consentirà di avere un'ottima comunicazione con le persone, soprattutto con coloro a cui tenete di più. Certamente, non mancheranno diversi ostacoli che si verranno a creare nei prossimi trenta giorni a causa dei transiti dissonanti di Venere e Marte. Senza il loro appoggio sarà più difficile raggiungere obiettivi per voi molto importanti, ma non per questo impossibile.

Amore: Con Venere e Marte disarmonici verso la costellazione dell'Acquario, non sarà facile per voi avere una buona intesa con la persona che vive al vostro fianco, soprattutto nella prima metà di settembre. È probabile che vi troverete in situazioni di grande tensione, per cui avrete difficoltà a risolvere alcuni conflitti. Tutto ciò avrà un impatto negativo sull'andamento della vostra vita sentimentale e affettiva, che turberà non poco il ritmo della vita. Cercate di capire quali sono gli atteggiamenti che infastidiscono lui o lei e lasciate correre fino a quando arriveranno tempi migliori. Se siete single, il rinnovo della Luna, che avverrà nella terza settimana, vi renderà affascinanti e molto incisivi nel corteggiamento. Vi troverete al centro di un palcoscenico su cui il primo attore o la prima attrice sarete voi. Sarà un momento eccellente per conquistare il cuore della persona che vi attrae.

Lavoro: Ci saranno dei cambiamenti importanti nella vostra attività, che potrete portare a vostro vantaggio se farete appello a tutta la vostra creatività, capacità ed efficienza. Cercate di equilibrare le vostre emozioni per rendere al meglio e per ottenere benefici da questo periodo che è senz'altro favorevole per voi. Negli ultimi giorni del mese, con la Luna che cresce a seguire il suo rinnovo, vedrete migliorare man mano le vostre condizioni economiche. Ascoltate i consigli dei vostri colleghi di lavoro più anziani, ma fate attenzione perché non tutti vogliono il meglio per voi. Qualcuno ha intenzione di farvi del male per farsi bello di fronte ai vostri capi o i superiori.

Salute: Sebbene in questo momento Saturno non sia in una posizione ottimale, il mese di settembre 2025 sarà comunque un periodo favorevole al vostro benessere, anche perché ci sono un buon numero di pianeti bendisposti verso la vostra area della salute, quindi, potrete certamente aspettarvi di ricevere una consistente energia positiva. Passata la prima settimana, che molto probabilmente sarà alquanto fastidiosa, la vostra testa sarà immersa in sogni e pensieri che vi faranno sentire molto meglio. Se seguirete una dieta naturale e riposerete a sufficienza, i problemi emotivi non influiranno sul vostro benessere.

Fortuna: I vostri giorni fortunati di questo mese sono: domenica 7, giovedì 18 e lunedì 29 settembre 2025.

CONDIVIDI

Facebook WhatsApp X
Acquario Aeronautica Militare Alexandre Dumas Amazon Animali Anonimo Ariete Ascendente Astrologia Belle Benessere Bilancia Buddha Caccia Cancro Capricorno Carabinieri Carlo Collodi Charles Perrault Compatibilità Concorsi Cuspidi Decani Divertenti Domande frequenti Esercito Italiano Esopo Ex Facebook Faidaté Favole Fedro fratelli Grimm Gemelli Giove Guardia di Finanza Hans Christian Andersen La Fontaine Lante Miele Leone Libri Louisa May Alcott Luna Luoghi Marina Militare Marte Mercurio Nettuno Oroscopo Pesci Plutone Polizia di Stato Polizia Penitenziaria Proverbi Ricette Rudyard Kipling Sagittario Saturno Scorpione Social Sport Storie Tecnologia Tema natale Toro Trilussa Tristi Urano Venere Vere Vergine Video Vigili del Fuoco
false
ltr
item
2.3: Oroscopo settembre 2025 Acquario
Oroscopo settembre 2025 Acquario
Acquario: segno maschile d'aria, intellettuale, mentale, governato da Urano, il pianeta che esalta il desiderio di cambiamento, libertà e ribellione.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWIYQqEdbaAeXzAsjdwRmNdmnf-Mid86Nert4bSYGPrGzNgsXOFIYJz7-0pa-S4WtzwbAO1Wg4HWuA3e42WS3_epk9loOHSYcpWen3hqfUa_L8FpN3Ki8CeQlobteDS9a2uhR8P1WAolDEYug9q6NZeSVyodmJAPmIePurdek6lDzsyMC5NzYi7apFMzg/s696/acquario.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWIYQqEdbaAeXzAsjdwRmNdmnf-Mid86Nert4bSYGPrGzNgsXOFIYJz7-0pa-S4WtzwbAO1Wg4HWuA3e42WS3_epk9loOHSYcpWen3hqfUa_L8FpN3Ki8CeQlobteDS9a2uhR8P1WAolDEYug9q6NZeSVyodmJAPmIePurdek6lDzsyMC5NzYi7apFMzg/s72-c/acquario.jpg
2.3
https://www.duepuntotre.it/2025/08/oroscopo-settembre-2025-acquario.html
https://www.duepuntotre.it/
https://www.duepuntotre.it/
https://www.duepuntotre.it/2025/08/oroscopo-settembre-2025-acquario.html
true
6528433828354979305
UTF-8
Nessun contenuto VEDI TUTTO Leggi tutto Rispondi Cancella Cancella di Home PAGINE POSTS Vedi tutto CONSIGLIATI TAG ARCHIVIO CERCA TUTTI I POSTS Nessun contenuto Vai alla home Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gen Feb Mar Apr Maggio Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic adesso un minuto fà $$1$$ minuti fà un'ora fà $$1$$ ore fà ieri $$1$$ giorni fà $$1$$ settimane fà più di 5 settimane fà Followers Follow CONDIVIDI PER SBLOCCARE QUESTO CONTENUTO Condividi Copia Seleziona Copiato! Impossibile copiare, clicca [CTRL] + [C] (o CMD + C per Mac) per copiare