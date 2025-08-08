Oroscopo settembre 2025 Acquario

Oroscopo del mese di settembre 2025 per il segno Acquario🏺

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

porterà non poche emozioni e qualche cambiamento nella vita di molti di voi nati sotto il segno zodiacale dell'Acquario. Il transito di Mercurio, che dopo una breve dissonanza formerà una favorevole simmetria con il vostro spicchio di cielo, vi consentirà di avere un'ottima comunicazione con le persone, soprattutto con coloro a cui tenete di più. Certamente, non mancheranno diversi ostacoli che si verranno a creare nei prossimi trenta giorni a causa dei transiti dissonanti di Venere e Marte. Senza il loro appoggio sarà più difficile raggiungere obiettivi per voi molto importanti, ma non per questo impossibile.Con Venere e Marte disarmonici verso la costellazione dell'Acquario, non sarà facile per voi avere una buona intesa con la persona che vive al vostro fianco, soprattutto nella prima metà di settembre. È probabile che vi troverete in situazioni di grande tensione, per cui avrete difficoltà a risolvere alcuni conflitti. Tutto ciò avrà un impatto negativo sull'andamento della vostra vita sentimentale e affettiva, che turberà non poco il ritmo della vita. Cercate di capire quali sono gli atteggiamenti che infastidiscono lui o lei e lasciate correre fino a quando arriveranno tempi migliori. Se siete single, il rinnovo della Luna, che avverrà nella terza settimana, vi renderà affascinanti e molto incisivi nel corteggiamento. Vi troverete al centro di un palcoscenico su cui il primo attore o la prima attrice sarete voi. Sarà un momento eccellente per conquistare il cuore della persona che vi attrae.Ci saranno dei cambiamenti importanti nella vostra attività, che potrete portare a vostro vantaggio se farete appello a tutta la vostra creatività, capacità ed efficienza. Cercate di equilibrare le vostre emozioni per rendere al meglio e per ottenere benefici da questo periodo che è senz'altro favorevole per voi. Negli ultimi giorni del mese, con la Luna che cresce a seguire il suo rinnovo, vedrete migliorare man mano le vostre condizioni economiche. Ascoltate i consigli dei vostri colleghi di lavoro più anziani, ma fate attenzione perché non tutti vogliono il meglio per voi. Qualcuno ha intenzione di farvi del male per farsi bello di fronte ai vostri capi o i superiori.Sebbene in questo momento Saturno non sia in una posizione ottimale, il mese di settembre 2025 sarà comunque un periodo favorevole al vostro benessere, anche perché ci sono un buon numero di pianeti bendisposti verso la vostra area della salute, quindi, potrete certamente aspettarvi di ricevere una consistente energia positiva. Passata la prima settimana, che molto probabilmente sarà alquanto fastidiosa, la vostra testa sarà immersa in sogni e pensieri che vi faranno sentire molto meglio. Se seguirete una dieta naturale e riposerete a sufficienza, i problemi emotivi non influiranno sul vostro benessere.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: domenica 7, giovedì 18 e lunedì 29 settembre 2025.