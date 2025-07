Oroscopo agosto 2025 Vergine

Oroscopo del mese di agosto 2025 per il segno Vergine🙎‍♀️

(23 agosto ~ 22 settembre)

si trova attualmente in una posizione eccellente e, oltre a una potente energia positiva, vi donerà fortuna e buonumore. Vivrete momenti meravigliosi perché sarete pieni di vibrazioni positive per la maggior parte del mese di agosto. Tutto ciò grazie anche al Sole, Mercurio, Venere e Plutone che, assieme a Marte, saranno totalmente bendisposti verso la costellazione della Vergine. Tuttavia, la dissonanza di Urano potrebbe mettervi ansia e nervosismo. Correte il rischio di entrare in un giro vizioso di sfiducia che vi renderà difficile la convivenza con le persone.Vi aspettano piacevoli sorprese in tema di sentimenti e di affetto. Con gli aspetti positivi che state ricevendo dai pianeti Mercurio e Venere, vivrete un momento molto favorevole per le relazioni e la comunicazione con gli altri. Vi mostrerete più affettuosi e aperti alle nuove emozioni. I vostri sentimenti si faranno man mano più intensi. Vi sentirete particolarmente vicini alla vostra dolce metà. Sarete più sensibili e concilianti che mai. Una realtà che fino a ieri non avevate nemmeno immaginato di sperimentare. Se il vostro cuore è ancora libero, Venere presto sarà di nuovo in armonia con la vostra area zodiacale e il vostro potere di seduzione sarà un potente talismano che attirerà ciò che desiderate di più nella vostra vita. Le prospettive di iniziare una relazione stabile sono molto alte, soprattutto nei giorni centrali del mese, quando il pianeta della bellezza e dell'amore formerà un riflesso assai favorevole. Siate molto chiari e non giocate a nascondino con i vostri sentimenti.Presto ci saranno degli ottimi risultati per molti nativi Vergine grazie a Mercurio che vi aiuterà a stabilire contatti molto utili per le vostre attività nell'immediato futuro. Anche Marte si trova in una buona posizione e vi renderà più audaci e dinamici. Potrete decidere se piegare le braccia e aspettare comodamente un miglioramento, oppure potrete scegliere di fare un importante passo in avanti e iniziare ad agire. L'importante è che non rinunciate a ciò che avete conquistato con impegno e dedizione. Allontanatevi dalle situazioni di conflitto e cercate di rimanere fuori da discussioni che non vi riguardano personalmente. Escludete dalla vostra vita quelle persone che cercano solo impossessarsi della vostra energia, lasciandovi le loro vibrazioni negative.Le battaglie che dovrete affrontare nei prossimi giorni saranno piuttosto difficili. Le tensioni a cui sarete sottoposti, e alcune circostanze contraddittorie, vi renderanno consapevoli di quanto può essere vulnerabile l'essere umano. Fortunatamente, presto arriveranno cambiamenti favorevoli e sarete in grado di ritrovare la tranquillità. Durante questo mese potreste trovarvi ad offrire il vostro aiuto a una persona che si trova in una situazione piuttosto difficile.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: sabato 9, martedì 19 e venerdì 29 agosto 2025.