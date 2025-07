Oroscopo agosto 2025 Toro

Oroscopo del mese di agosto 2025 per il segno Toro🐂

(20 aprile ~ 20 maggio)

, il pianeta che governa la vostra area zodiacale, si uniranno all'intelligenza di Mercurio e la prontezza di Marte, e insieme vi spingeranno a vivere la vita in famiglia con più serenità e leggerezza. Oltretutto, avrete anche Plutone dalla vostra parte, il che vi darà una maggiore stabilità di pensiero. È tempo di mettere da parte il vostro mondo fatto di dubbi e incertezze e credere in un nuovo progetto, qualunque sia il settore, personale, professionale o scolastico, e combattete con tutte le vostre forze per realizzarlo.A livello sentimentale, forse state vivendo un periodo difficile della vostra vita, ma molto presto vi renderete conto di quanto siete fortunati a gioire della presenza di persone a voi care. Avere qualcuno che si prenda cura di voi in un momento così complicato, è qualcosa che vi riempirà di gioia e di emozioni. Fate attenzione, perché l'indisposizione di Saturno, in disarmonia con la costellazione del Toro, potrebbe far sorgere alcuni malintesi ed esporvi a notizie che possono influire in modo negativo sulla vostra emotività. In ogni caso, il novilunio nella terza settimana di agosto, risveglierà i vostri sensi e voi dimenticherete ogni preoccupazione. Se siete ancora single, Mercurio vi stimolerà a stabilire la comunicazione con altre persone, anche online. Sarà stupendo fare nuove conoscenze. Mostrate pure il vostro vostro lato più audace e avventuroso, senza paura di correre rischi, e vivere nuove esperienze. Il pianeta della comunicazione favorisce la sfera sentimentale, per cui questo è un buon momento per iniziare una nuova relazione ed essere felici.La vostra attuale occupazione è stata fortemente ispirata da tutto ciò che è accaduto negli ultimi mesi e il vostro modo di lavorare è cambiato improvvisamente, ma questo non significa che la vostra produttività abbia fatto altrettanto. In qualche modo, questo momento può essere visto come un'opportunità per rinnovare, che vi piaccia oppure no. Se nel vostro ambiente di lavoro o di studio ci sono tensioni, restatene fuori, senza schierarvi da una parte o dall'altra. Anche se i vostri desideri sono diversi da quelli delle persone intorno a voi, la cosa migliore è concentrarvi su voi stessi e fare quello che volete. Verso la fine del mese qualcuno potrebbe costringervi a prendere una decisione molto importante. Dovete ampliare la vostra visione per recuperare i sogni perduti ed essere in grado di realizzare ciò che vi siete prefissati.Il vostro umore è apprezzabile, ma potrebbe migliore. In questi giorni l'alimentazione finirà per essere una quotidianità che vi perseguiterà costantemente. Sarà più difficile per voi fare dei sacrifici per seguire una dieta corretta. Mettete da parte il cibo cosiddetto "" e tornate a mangiare sano. Evitate di assumere troppi carboidrati e zuccheri. Non è facile, ma con un piccolo sforzo da parte vostra potrete sentirvi meglio.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: domenica 3, sabato 23 e domenica 31 agosto 2025.