Oroscopo agosto 2025 Sagittario

Oroscopo del mese di agosto 2025 per il segno Sagittario🏹

(23 novembre ~ 21 dicembre)

, ma non dovete temere, perché il destino sta preparandosi a materializzare i vostri sogni. Agosto inizierà con Mercurio in disarmonia con la vostra area zodiacale, perciò, è probabile che il pianeta del pensiero vi renderà alquanto imprudenti e avventati. Nemmeno Urano, avrà un bell'aspetto, quindi, vi rallenterà e vi farà riflettere su ogni passo che farete e di sicuro questa limitazione vi causerà non poco nervosismo. Superata la prima settimana, la luminosa Venere assieme al guerriero Marte e Giove, e poi Giove, il vostro pianeta governatore, entrambi bendisposti verso la costellazione del Sagittario. Tutti insieme amplificheranno il vostro entusiasmo, per cui vi sembrerà tutto più facile.È tempo di attirare la felicità attraverso i buoni pensieri e un atteggiamento positivo. Saturno sta per mettere alla prova la vostra sopportazione. E si sa che quando il Sagittario è sotto pressione, diventa irragionevole e a volte perde il senso della misura. Niente paura, perché Venere sta formando uno straordinario influsso molto brillante nel vostro cielo. Il pianeta dell'amore annullerà gli effetti sfavorevoli di Saturno e darà un rinnovato impulso al vostro legame affettivo. L'ambiente familiare migliorerà. Improvvisamente, i sentimenti più belli esploderanno e illumineranno il vostro cammino e voi riprenderete la strada della dolcezza. Se state cercando la vostra metà, presto incontrerete una persona che vi smuoverà dalla testa ai piedi. Non lasciatevela scappare e mostratele tutto il fascino Sagittariano.Riceverete il denaro che vi è dovuto e che già pensavate di non recuperare più. La Luna vi aiuterà ad affrontare le vostre sfide con maggiore sicurezza. È tempo di rinnovarvi. Volenti o nolenti, dovrete prendere quelle decisioni che avete sempre rimandato e che avranno un impatto molto positivo sulla vostra vita. Attraverserete un momento molto speciale in cui sorprenderete tutti con la vostra abituale tendenza a superare i problemi. Sebbene nessun astrologo in questo momento se la sentirebbe di dirvi di puntare sulla fortuna a causa dell'insufficiente protezione di Giove, riuscirete ugualmente a dimostrare le vostre idee e otterrete ciò che volete. Alla fine del mese vi troverete a dover prendere decisioni difficili da accettare e che causeranno reazioni contrapposte tra i vostri amici e parenti.Il sonno è l'ago che indica il grado di benessere di ogni persona. Riposare correttamente significa prendersi cura della propria salute. Verso la metà del mese di agosto potreste notare che le vostre energie tendono a diminuire, non preoccupatevi, prendetevi del tempo per riposare e riacquisterete rapidamente vitalità. Una gita in campagna con la famiglia o gli amici sarà il miglior rimedio per ritrovare la gioia perduta. Non rimandate.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: sabato 2, venerdì 22 e domenica 31 agosto 2025.