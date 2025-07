Oroscopo agosto 2025 Pesci

Oroscopo del mese di agosto 2025 per il segno Pesci🐟

(20 febbraio ~ 19 marzo)

questo ottavo mese dell'anno 2025, voi Pesci sarete i protagonisti di importanti cambiamenti in ambito personale, lavorativo e sociale. Grazie ai benefici influssi di Venere, che in questo momento è in una fase molto armonica nei confronti della vostra area zodiacale, vivrete momenti indimenticabili in compagnia delle persone che amate. Nell'Universo si stanno formando degli ottimi aspetti astrali che vi faranno rilassare e divertire. Le tensioni si allenteranno. Alcuni di voi potranno decidere di fare un viaggio di piacere.In quanto nativi Pesci, siete tra gli innamorati più dolci e sensibili di tutto lo Zodiaco, sebbene le vostre qualità mutevoli a volte vi rendano un po' volubili. Amate perdutamente, ma poi improvvisamente andate via senza nemmeno un preavviso. Tra pochi giorni Mercurio riprenderà il suo moto armonico e vi spingerà ad apprezzare le cose che avete in questo momento. Qualche battuta d'arresto è prevista, ma grazie alla benevolenza di Venere, potrete finalmente trovare affiatamento e collaborazione con l'altra metà. Se ancora non avete trovato la vostra anima gemella, presto vi sentirete al settimo cielo, poiché è probabile che conoscerete una persona che toccherà il vostro cuore. A farvi valere ci penseranno i vostri doni naturali, come il magnetismo e la seduzione, che vi renderanno più attraenti che mai, consentendovi di conquistare chiunque vogliate. Andate in un salone di bellezza per farvi sistemare i capelli e sarà un successo.Ad agosto avrete modo di concludere vecchie questioni di lavoro eventualmente in sospeso. Vale la pena che portiate a termine i vostri obiettivi, giacché otterrete vantaggi economici significativi. Tuttavia, affinché tutto possa andare per il verso giusto, dovrete agire con una certa attenzione. Se lavorate in relazione di dipendenza, trascorrerete un periodo ricco di successi e riconoscimenti. Riceverete i consensi dai vostri superiori per il buon lavoro svolto. Le ricompense abbonderanno e grazie a un aumento delle entrate in denaro, potrete alleggerire le vostre difficoltà finanziarie. Ciò vi consentirà di condurre una vita più tranquilla e felice.In merito al benessere, in questi giorni bisogna che vi prendiate cura di voi stessi. Questo perché i Pesci hanno sempre avuto un concetto piuttosto onirico della vita. Nelle prossime quattro settimane di agosto, a causa di influssi planetari disarmonici, tra cui quelli che vi stanno inviando Giove e Urano, le difese immunitarie potrebbero abbassarsi. Controllate le vostre abitudini e prendetevi cura degli sbalzi di temperatura. Mangiate sano e approfittate del tempo libero per fare delle passeggiate all'aria aperta.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: domenica 3, giovedì 14 e giovedì 28 agosto 2025.