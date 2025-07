Oroscopo agosto 2025 Leone

Oroscopo del mese di agosto 2025 per il segno Leone🦁

(23 luglio ~ 22 agosto)

l'arrivo del mese di agosto comincerà per molti nati nel segno zodiacale del Leone un periodo assai positivo. Mercurio, Venere e Marte sono bendisposti verso il vostro spicchio di cielo, e vi porteranno interessanti novità sia in campo affettivo sia nel settore lavorativo. Mentre il dio alato vi aiuterà nella vita pratica conferendovi una migliore comunicazione, la dea della bellezza esalterà il vostro fascino e vi renderà più attraenti che mai. Marte porterà aria fresca nella vostra vita. Sarete capaci di dare e ricevere affetto in modo incondizionatoSul piano sentimentale sarà un periodo di prosperità, poiché sarete favoriti dalla presenza di Venere, che si trova in una posizione molto armonica nei confronti della vostra area zodiacale. Il vostro momento più sospirato sarà al calar della notte, quando nella tranquillità più assoluta potrete concentrarvi sulla vostra dolce metà e sentire il suo respiro e perfino il battito del suo cuore che si farà sempre più forte. Fate attenzione verso la fine del mese, quando la Luna si troverà in dissonanza con il vostro segno. Sarà un momento molto delicato perché dovrete prendere una decisione che non potrete rinviare. Cercate di calmare i vostri impulsi, non potete sempre avere ragione. Il vostro lui o la vostra lei non sarà disposto/a ad accettare i vostri capricci. Se avete dei figli, cogliete l'occasione per mostrare loro la vostra amorevolezza. Se siete single, la vostra natura libera e il vostro desiderio d'indipendenza possono ritardare l'inizio di una nuova relazione.Affrontate questo mese di agosto con uno spirito positivo e di sicuro supererete ogni imprevisto. Niente e nessuno potrà fermarvi. Sarete capaci di tutto. L'impossibile non esisterà per voi. Ad agosto potrete permettervi di sognare, di inventare, di essere originali, di sviluppare la vostra creatività. Nonostante la situazione lavorativa attuale non dia molto spazio alle speranze, dovrete cominciare a prendere delle decisioni importanti su situazioni che non avreste mai immaginato che potessero entrare nella vostra vita. C'è un nemico invisibile là fuori, ma lassù, nel cielo, c'è una forza celeste che vi aiuterà a realizzare i vostri progetti a dispetto di tutte le avversità che vi circondano. Il futuro non sarà così brutto come a volte è dipinto e potrebbe anche finire per essere migliore del previsto.Gli sport sono il vostro forte, ma possono anche causare incidenti. È il momento di calmare i vostri slanci per non correre rischi inutili. In questo mese di agosto potreste soffrire di disturbi digestivi, perciò, cercate di non esagerare con i cibi elaborati e le bevande gassate. Gli infusi naturali vi aiuteranno a calmare le vostre ansie. Se la tensione aumenta, praticate degli esercizi di rilassamento, vedrete come il clima migliorerà.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: martedì 12, domenica 24 e sabato 30 agosto 2025.