Oroscopo agosto 2025 Capricorno

Oroscopo del mese di agosto 2025 per il segno Capricorno🦄

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

, niente vi motiva più di una nuova metamorfosi. Ad agosto 2025, Mercurio e poi Venere, Marte, Giove Urano e Plutone in armonia alla vostra area zodiacale, stimoleranno le vostre qualità di efficienza e responsabilità e v'ispireranno pensieri positivi. In particolare, a breve Marte si troverà in ottima posizione e voi sarete più concreti che mai. Alla fine di agosto vi troverete a dover prendere decisioni difficili da accettare e che causeranno reazioni contrapposte tra i vostri amici e parenti.Questi 31 giorni di agosto saranno molto dinamici per i nati sotto il segno del Capricorno, soprattutto per quanto riguarda la vita personale. Venere creerà intorno a voi un clima favorevole in tema affettivo e sentimentale. Vedrete aumentare di giorno in giorno il vostro grado di seduzione. La vostra cerchia sociale si espanderà così come aumenterà il numero degli amici. Agite con prudenza nelle prime settimane, quando Saturno, il vostro pianeta governatore sarà molto nervoso e potrebbe causare problemi e tensioni. Non badate ai pettegolezzi della gente, poiché c'è qualcuno interessato al fallimento della vostra relazione. È probabile che troverete interessante la possibilità di vivere una storia parallela. Sarebbe opportuno non rischiare la vostra relazione già consolidata per un'avventura temporanea, anche perché poi ve ne pentireste. Se siete ancora single, numerose avventure sono sulla vostra strada. Il vostro astrologo vi invita a percorrerla con fiducia e serenità.Alcune cose sono cambiate in questi ultimi anni e altre cambieranno. L'importante è non lasciarsi prendere dal panico. Per i nativi Capricorno sono in arrivo ottime possibilità di lavoro con sviluppi positivi che si svolgeranno nei prossimi giorni. Essere preparati ai nuovi eventi vi darà fiducia e vi farà sentire bene. Tutto questo produrrà un apprezzabile successo nella vostra carriera professionale. Occorre però che rafforziate i vostri ideali e rimaniate fortemente decisi nei vostri pensieri e le azioni. Non date modo a nessuno di interferire nella vostra creatività. Quei progetti che ancora non hanno visto la luce del giorno, forse a causa di mancanza di fondi, ad agosto potrete finalmente vederli materializzati.Siete in un momento molto propizio all'azione, per cui non sarà facile trovare tutte le energie che vi occorrono, anche perché state soffrendo la dissonanza di Saturno che vi rende tutto più confuso. Meno male che Marte, dispensatore di forza ed energia, vi appoggerà non appena inizierà il mese di agosto. Ad ogni buon conto, se volete mantenere un sano benessere fisico, sarà meglio non essere indulgenti a tavola verso voi stessi. Evitate i cibi prevalentemente grassi per non incorrere in patologie legate alla funzionalità del fegato.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: giovedì 7, sabato 16 e lunedì 25 agosto 2025.