Oroscopo agosto 2025 Cancro

Oroscopo del mese di agosto 2025 per il segno Cancro🦀

(21 giugno ~ 22 luglio)

siete sentiti confusi negli ultimi tempi? C'è stato un problema che non siete riusciti a risolvere? C'è stata una circostanza dalla quale non siete riusciti a uscire? Il fatto è che sta arrivando un periodo abbastanza stancante per i nati sotto il segno del Cancro, poiché la maggior parte dei pianeti sono in transito nei segni di terra. La quasi mancanza d'acqua, che è il vostro elemento naturale, modificherà il vostro temperamento. Questo ottavo mese del 2025 sarà pieno di ostacoli, con dure prove e lunghe battaglie. Se e come riuscirete a superarle e uscire da questa situazione, dipenderà solo da voi.L'ambiente familiare sarà il vostro rifugio sicuro e accogliente per tutto il mese di agosto, l'unico posto in cui troverete la tanto sospirata pace. Potreste sentirvi inquieti, con molte responsabilità e pesi. Non perdetevi in amarezza o lamentele e combattete per ciò che desiderate. In ogni caso, cercate di evitare comportamenti difensivi inutili. Uscite dal vostro guscio e mostratevi così come siete. L'altra metà si scioglierà di fronte alla vostra purezza e semplicità. Passata la prima quindicina, Venere tornerà ad essere favorevole verso la vostra area zodiacale e porterà colori più vivaci nella vostra relazione. Se state cercando la persona con cui dividere le vostre giornate, sarà difficile che l'amore bussi alla vostra porta in questo momento. Aspettate che le cose cambino. Vi renderete conto che tutto succederà quando sarà il momento giusto.Il lavoro è un altro degli aspetti che vi daranno delle preoccupazioni, soprattutto nelle prime due settimane, dato che Mercurio, Venere e Marte si troveranno in dissonanza alla costellazione del Cancro, per cui sicuramente le cose non andranno come ve le aspettate. Per fortuna, la seconda parte del mese procederà per voi in modo costruttivo e fruttuoso, soprattutto quando vi troverete sotto un ottimo influsso lunare. Avrete successo nelle questioni legate al lavoro, al denaro e alle cose materiali in generale. Gli ultimi giorni saranno favorevoli, soprattutto se sceglierete di fare dei buoni affari. Il vostro spirito positivo e ottimista sarà il vostro segreto del successo.Il benessere è qualcosa di cui forse vi preoccupate in modo eccessivo. In verità, non è del futuro che avete paura, ma è il presente che vi spaventa di più. È qualcosa che vi gira nella testa in continuazione e non riuscite a smettere di pensarci. Ad ogni modo, questo non è il momento di fare dei passi indietro, perciò, continuate ad adottare una dieta sana come avete fatto finora. Non fatevi carico dei problemi degli altri. Scegliete sempre ciò che è meglio per voi. Se vi sentite un po' spenti, indossate qualcosa di argento.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: giovedì 7, mercoledì 20 e sabato 30 agosto 2025.