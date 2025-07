Oroscopo agosto 2025 Bilancia

Oroscopo del mese di agosto 2025 per il segno Bilancia ⚖️

(23 settembre ~ 22 ottobre)

. Nonostante la luce brillante del Sole per gran parte del mese di agosto, affronterete alcuni ritardi dovuti alla brutta posizione di Nettuno, per cui dovrete fare appello a tutta la vostra lucidità e assennatezza, qualità insite nei nativi Bilancia. Gli ostacoli che il pianeta delle visioni metterà sul vostro cammino vi porteranno un susseguirsi di alti e bassi, sebbene questo per voi potrà anche essere un'opportunità per crescere.Ad agosto, una potente attività lunare stimolerà incontenibilmente le vostre emozioni. Non potrete evitare di far vedere agli altri quel lato sentimentale che avete e che cercate di nascondere. Nonostante il vostro sia uno dei segni più razionali dello zodiaco, noterete una marcata predisposizione alle emozioni e sarete pronti ad ascoltare l'altra persona con maggiore cordialità e delicatezza. Non avreste mai immaginato che l'amore potesse avere così tanti volti. Tutto finisce per essere possibile, soprattutto quando la realtà supera l'immaginazione e ciò che adesso sembra impossibile molto presto sarà realizzabile. Fate attenzione, però, perché la vostra personalità attraente può suscitare l'invidia tra le persone intorno a voi, perciò, siate molto prudenti. Se il vostro status è ancora libero dai legami sentimentali, incontrerete una persona che riempirà il vostro cuore di gioia e stimolerà un cambiamento importante alla vostra vita.Dite addio allo sconforto perché ad agosto il buon Giove sarà molto favorevole al segno zodiacale della Bilancia, cosa che attirerà la buona sorte nella vostra vita. Se la vostra economia sta avendo degli alti e bassi, molto presto nasceranno le condizioni per migliorare le vostre finanze in modo significativo. Il pianeta della buona sorte sarà dalla vostra parte, perciò, i cambiamenti che aspettate potrebbero arrivare, ma prima dovrete liberarvi dalle responsabilità che state acquisendo e che potrebbero impedirvi di gioire di ciò che le stelle vi stanno riservando. Verso la fine del mese, il pianeta della fortuna vi regalerà una grande occasione, ve la meritate.Il caldo del mese di agosto può essere un momento preoccupante poiché significa il ritorno di alcuni malesseri di stagione. Una dieta equilibrata, ricca di cereali e frutta, vi restituirà energia e vitalità. Se avete difficoltà ad addormentarvi, non lasciate che il disagio cresca e iniziate un'attività che vi rilassi. Fate attenzione agli sbalzi di temperatura, perché possono avere effetti sulla gola. Camminare all'aria aperta e stare a contatto con la natura gioverà al vostro metabolismo e all'umore.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: lunedì 4, domenica 24 e venerdì 29 agosto 2025.