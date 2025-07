Oroscopo agosto 2025 Ariete

Oroscopo del mese di agosto 2025 per il segno Ariete🐏

(20 marzo ~ 19 aprile)

si stanno spostando a occidente dell'eclittica zodiacale, lasciando indietro il vostro spazio astrologico. In questa circostanza, il messaggio che vi inviano le stelle è molto chiaro, cioè, il vostro costante superare i propri limiti, tipico dell'Ariete, ad agosto 2025 potrà essere messo in discussione. Insomma, a quanto pare, questo non è proprio il momento adatto al vostro spirito libero e indipendente, perciò, sarà meglio che non forziate gli eventi. Potrebbero esserci difficoltà o ritardi, ma se li affronterete con determinazione, finirete per ottenere ciò che desiderate.Da qualche tempo è in atto un grande spostamento del potere stellare che dalla metà inferiore dello zodiaco, si sta trasferendo nella metà superiore. Questo significa che sarà meglio focalizzare la vostra attenzione sulle questioni affettive ed emotive. Anche perché Mercurio inizia a girare in moto disarmonico. E quando il pianeta della comunicazione è in dissonanza verso il vostro segno, il consiglio che vi posso dare è di agire con cautela nel momento in cui vi relazionate con la persona che vive al vostro fianco, e cercare di fare tutto il possibile per compiacerla. Di fronte a tale situazione, non vi resta che approfittare di questa pausa forzata per consolidare il vostro legame. Se invece il vostro cuore è ancora libero, riuscirete ad affascinare le persone. Pertanto, se volete qualcosa saprete come convincere tutti dalla tua parte per ottenerla. In queste calde giornate di agosto, non mettere barriere ai vostri sentimenti e concedetevi qualche avventura. Brillerete e attirerete molto. Il Cosmo collaborerà con voi affinché i vostri desideri diventino realtà.Da qualche tempo tutto è rallentato. Chiaramente, ciò che sta accadendo non succede solo a voi, è qualcosa che capita a tutti in generale. È difficile pensare che tutto tornerà come un tempo. Molte cose potrebbero cambiare ma voi non dovrete avere paura dei cambiamenti. Riceverete l'aiuto da una persona che apparirà inaspettatamente nella vostra vita. Non abbiate timore di chiedere ciò di cui avete bisogno. Seguite i suoi consigli, vi porteranno verso nuovi orizzonti pieni di possibilità. Se state cercando lavoro, avrete successo, ma dovrete prestare attenzione, perché potrebbero esserci delle false opportunità. Ignorate le persone che vogliono solo destabilizzarvi e circondatevi di ciò che vi rende felici.Gli influssi di Saturno in disarmonia al vostro spicchio di cielo possono scompensare la pressione sanguigna. Sarà bene, quindi, fare qualche controllo medico. Cercate di muovervi di più ed evitate per un po' di mangiare salato. Fate attenzione alla dieta. Se state per avviarne una, consultate prima un nutrizionista professionista. Prendetevi cura della vostra pelle e di eventuali nuove macchie o nei. Bevete molta acqua e proteggetevi il più possibile dal caldo.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: mercoledì 6, sabato 16 e domenica 24 agosto 2025.