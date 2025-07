Oroscopo agosto 2025 Acquario

Oroscopo del mese di agosto 2025 per il segno Acquario🏺

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

sarà di sicuro un buon momento per molti di voi che siete nati sotto il segno dell'Acquario, grazie soprattutto ai benefici influssi di Mercurio e Venere, poiché viaggiano in armonia con il vostro spazio astrale. Insieme, questi due potenti pianeti vi aiuteranno a superare le battute d'arresto causate dalla dissonanza di Saturno. Per vostra fortuna ci sarà anche il grande Giove che vi darà l'opportunità di trasformare in realtà le vostre attese. Approfittate della vostra buona stella per ottenere ciò che desiderate e non permettete a nessuno di impedirvi di vivere questa circostanza meravigliosa che l'Universo vi offre.In un primo momento Urano, il vostro governatore, può essere fonte di tensione, ma grazie a Venere e successivamente anche per merito di Mercurio, avrete un buon dialogo e un'amorevole comprensione con la persona con cui condividete le vostre giornate. Qualcuno della vostra cerchia di amici cercherà di seminare dubbi e sfiducia nel vostro cuore, ma voi non dovrete badare alle dicerie e ai pettegolezzi di questa persona. Prestate attenzione nella terza settimana del mese, quando a causa di una brutta dissonanza di Saturno, vi troverete a dover resistere agli attacchi che vi arriveranno dall'esterno. Fortunatamente, questi fattori sfavorevoli scompariranno molto presto, l'orizzonte sarà ripulito e voi tornerete a gioire delle splendide serate in compagnia della vostra dolce metà. Se siete ancora single, si prevedono momenti deliziosamente romantici. Una storia sentimentale cambierà la vostra quotidianità e il vostro modo di pensare.Sebbene all'inizio di agosto l'area zodiacale dell'Acquario dedicata alle attività di lavoro e/o di studio sia offuscata dalla presenza infausta di Saturno, nulla potrà fare il "" contro i benefici influssi congiunti di Mercurio e Venere, sostenitori della vostra costellazione, che risveglieranno le vostre ambizioni e vi aiuteranno a compiere gli sforzi necessari per ottenere il successo, specialmente in ambito finanziario. Vincerete la vostra lotta nel frenare gli sforzi di coloro che si oppongono alle vostre decisioni. Non abbiate incertezze quando si tratta di ottenere ciò che volete. È facile che possa verificarsi un significativo aumento di entrata in denaro. Il vostro conto in Banca rifiorirà. Qualunque sia la vostra situazione attuale, sarà un periodo ricco di soddisfazioni.Se c'è una cosa che dovrete imparare in questi giorni è di non stare seduti a tavola per troppo tempo. Una buona dieta sarà il fulcro essenziale per ottenere un benessere fisico e mentale. Provate a cucinare nel modo più sano possibile. Non abusate di cibi fritti o di alimenti industriali. Affrontate con un sorriso anche i momenti più bui ed avrete maggiori possibilità di benessere. Il vostro oroscopo consiglia un monitoraggio continuo della vostra salute così come quella delle persone a voi care. In questo modo potrete evitare indesiderate parcelle mediche.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: venerdì 1, domenica 10 e sabato 30 agosto 2025.