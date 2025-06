Oroscopo luglio 2025 Toro

Oroscopo del mese di luglio 2025 per il segno Toro 🐂

(20 aprile ~ 20 maggio)

la vostra vita sarà rivoluzionata da alcune forze cosmiche molto potenti. Vi sentirete carichi di nuova energia e, per quanto in salita vi potrà sembrare il vostro cammino, sarete pronti a intraprendere qualsiasi iniziativa o impresa. Venere si trova in un momento molto armonico verso la costellazione del Toro. Il pianeta della bellezza accenderà i vostri sogni e il vostro modo spontaneo di vedere la vita. Inoltre, Urano, anch'esso bendisposto con il vostro ammasso stellare, valorizzerà la vostra creatività. Verso la fine del mese uno dei vostri sogni e/o progetti potrà diventare realtà.: A volte è difficile mostrare ciò che provate, ma dovete rompere le barriere che innalzate e lasciare emergere i vostri sentimenti, perché chi vi ama può darvi molto. Tra pochi giorni ci sarà un'eccellente intesa planetaria che interesserà i nati sotto il segno zodiacale del Toro che già sono sentimentalmente impegnati, così come anche quelli di voi che sono liberi da vincoli affettivi. Sarete al centro dell'attenzione di molti e questo vi farà sentire al settimo cielo. Tuttavia, il vostro oroscopo vi invita a fare attenzione, perché trovandovi sotto gli influssi del pianeta che vi governa, avrete un periodo emotivamente iperbolico, specialmente la mattina, quando vi sentirete più espansivi e affettuosi ma sarete anche molto impulsivi, perciò, se vi trovate nella condizione di dover prendere delle decisioni importanti, pensateci bene, soprattutto se si tratta di iniziare una nuova relazione o troncarla. Questo è un periodo perfetto per incontrare nuove persone e/o futuri compagni di vita.: Avete davanti a voi quattro settimane molto favorevoli per raggiungere i vostri obiettivi, non importa quanto possano sembrarvi difficili e irraggiungibili. Potrete dimostrare le vostre grandi capacità nel gestire i vostri impegni. Questo è un buon momento per avviare nuove attività o per cercare l'aiuto necessario per portare a compimento i vostri progetti. Capi e collaboratori saranno con voi in tutto. Se siete senza lavoro e state cercando una buona attività, la seconda quindicina sarà piuttosto favorevole e potrebbe anche permettervi di farvi guadagnare qualche soldo in più. Chiamate, agite, inviate il vostro curriculum e insistete. Il mondo si conquista con l'azione non certo stando seduti comodamente in poltrona davanti alla tv. Muovetevi. Le migliori condizioni arriveranno durante il novilunio di luglio.: Le vostre energie sono in crescita, nonostante ciò, vi sentirete un po' tesi. Avete bisogno di dormire meglio, perché la stanchezza vi sta logorando. Il lavoro e gli impegni sociali non vi permettono di riposare a sufficienza. Cercate di seguire una dieta equilibrata in modo da non mettere peso, poiché l'ansia vi fa mangiare in modo compulsivo. A luglio sognerete cose strane che a me, in quanto astrologo, piacerebbe approfondire, giacché potrebbero essere premonitrici.: I vostri giorni fortunati del mese sono: martedì 1, domenica 13 e lunedì 28 luglio 2025.