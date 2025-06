Oroscopo luglio 2025 Sagittario

Oroscopo del mese di luglio 2025 per il segno Sagittario 🏹

(23 novembre ~ 21 dicembre)

possono sopraggiungere, visto che a luglio avete buona parte dei pianeti lenti contro di voi, soprattutto Giove e Nettuno che stanno formando delle orbite assai dissonanti. Perciò, sarà meglio che nei prossimi 31 giorni evitiate di usare toni vistosamente ostinati e testardi. Tuttavia, nonostante troverete qualche ostacolo sulla vostra strada, la marcia verso i vostri obiettivi continuerà sulla buona strada grazie ai favori del Sole, Mercurio e Marte che sapranno trasmettere ottimismo e fiducia in voi stessi.: Sentimentalmente, il mese di luglio potrebbe iniziare non troppo bene a causa di diversi pianeti che stanno scombinando il vostro oroscopo, tra cui Venere, inizialmente in aspetto dissonante con la costellazione del Sagittario. Questo significa che se state vivendo una storia d'amore già complicata, dovrete stare molto attenti e scongiurare inutili discussioni che potrebbero compromettere del tutto la vostra relazione. Non adottate posizioni estreme poiché vi danneggeranno a brevissimo termine. È importante che voi facciate attenzione alle parole giacché vi trovate in una situazione astrologica piuttosto complicata. Perciò, sarà meglio evitare i battibecchi. Non sottovalutate le parole pungenti che possono creare complicazioni. Sotto questo cielo piuttosto avverso, i Sagittari soli potrebbero facilmente ottenere un rifiuto ai loro tentativi di approccio.: Riguardo alle attività lavorative, alla professione e allo studio, luglio sarà un mese molto interessante. Siate ottimisti e abbiate fiducia in voi stessi se volete superare tutte le sfide in arrivo. Sebbene Giove non sia bendisposto con l'area zodiacale del Sagittario, vi consentirà comunque di vivere un periodo davvero vantaggioso in cui le circostanze per ottenere dei buoni risultati saranno davvero concrete, così come la possibilità di trovare un buon impiego. Se state cercando un lavoro, questo è un momento favorevole per superare un esame o un colloquio importante. Lo stesso vale se volete investire del denaro nell'acquisizione o la ristrutturazione di una proprietà. Cercate solo di valutare le spese con molta attenzione.: In generale, a luglio avrete una buona salute, tuttavia, potreste manifestare improvvisi cambiamenti di umore e/o atteggiamenti di ansia e nervosismo. In questo caso fareste bene a dedicare un po' di tempo al riposo. Importante è anche il rispetto del peso forma, perché è possibile che nelle prossime settimane avrete una certa tendenza a mettere su qualche chilo. In questo caso, una dieta bilanciata sarà essenziale. Prestate attenzione alla guida di autoveicoli soprattutto durante i primi giorni del mese.: I vostri giorni fortunati del mese sono: lunedì 7, martedì 22 e giovedì 31 luglio 2025.