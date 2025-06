Oroscopo luglio 2025 Pesci

Oroscopo del mese di luglio 2025 per il segno Pesci 🐟

(20 febbraio ~ 19 marzo)

sta per iniziare un'orbita favorevole alla vostra costellazione e vi avvolgerà in un'aura avvincente e affascinante. Il mese di luglio 2025 metterà in risalto le qualità migliori dei Pesci. Vi sentirete allegri ed entusiasti e qualche volta senza nemmeno conoscerne il motivo. Ciò nonostante, il vostro oroscopo suggerisce una certa cautela, poiché ci sono alcune opposizioni nel vostro quadro astrale che potrebbero offuscare le vostre emozioni. Togliete i dubbi dalla vostra mente e siate determinati su ciò che desiderate. Se volete la calma nella vostra vita, fuggite i conflitti e agite con serenità.: Per i nati sotto il segno dei Pesci il fascino ha qualcosa di magico e inspiegabile che induce le persone intorno a voi di cadere letteralmente ai vostri piedi. Durante il mese di luglio questa vostra caratteristica aumenterà, soprattutto a partire dalla seconda settimana, quando Venere sarà molto bendisposta nei confronti del vostro spazio zodiacale. Avrete la protezione da parte della dea della bellezza ma, soprattutto, potrete beneficiare dell'appoggio di Mercurio, per cui sarete sempre di buonumore e pieni di ottimismo. Accadranno eventi positivi e sorprendenti che vi porteranno a considerare cambiamenti importanti. Prestate soltanto attenzione a Saturno, perché proverà a generare occasioni di incertezza. Se state cercando un modo per corteggiare la persona che ha rubato il vostro cuore, posso assicurarvi che questo è il momento più adatto per passare all'azione.: Ci sono favorevoli aspetti planetari associati alla vostra area di lavoro che renderanno il mese di luglio un periodo abbastanza produttivo. Sotto la benevolenza di Mercurio vivrete una vera rinascita lavorativa. Aumenterà la vostra capacità selettiva e in più di un'occasione dimostrerete la vostra validità. Di sicuro sarà il vostro momento professionale più felice, poiché potrete realizzare un progetto interessante che avrà un grande successo. Inoltre, Marte e Nettuno vi offriranno buone energie fisiche e mentali che vi consentiranno di lavorare con serenità sulle vostre idee. Ovviamente, la cosa migliore è che valutiate bene tutte le variabili prima di realizzare i vostri progetti. Ricordate che prevenire è sempre meglio che rimpiangere.: Potreste sentirvi un po' a disagio soprattutto nelle giornate centrali del mese a causa di Giove in dissonanza con la vostra area zodiacale. Dovrete cercare di distinguere le tensioni dovute a circostanze reali da quelle immaginarie che contraddistinguono il vostro segno. Angoscia e apprensione saranno i vostri nemici implacabili. Per evitare di arrendervi a queste sensazioni, basterà fare un po' di attività fisica che vi aiuti a rafforzare la vostra autostima.: I vostri giorni fortunati del mese sono: venerdì 11, lunedì 21 e giovedì 31 luglio 2025.