Oroscopo luglio 2025 Capricorno

Oroscopo del mese di luglio 2025 per il segno Capricorno🦄

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

molto probabile che voi nativi Capricorno avvertiate un momento di stanchezza nella seconda quindicina di luglio. A causare dei problemi sarà proprio Saturno, il vostro pianeta governatore, che per buona parte del mese si troverà a tracciare un'orbita disarmonica nei confronti della vostra costellazione, per cui c'è la possibilità che emerga qualche conflitto sia nel settore lavorativo che in campo personale e affettivo. A riequilibrare le cose, in attesa che il vostro astro protettore riprenda il moto armonico, ci penserà il buon Giove che in questo momento è molto bendisposto verso il vostro segno.: Una relazione che finora vi ha soddisfatto può improvvisamente diventare un ostacolo per la vostra felicità. Scappare non servirà a nulla, perciò, cercate di approfittare della seconda e terza settimana del mese di luglio, quando per voi ci sarà una fase molto tenera a livello affettivo, prima che Venere intraprenda un cammino dissonante con il vostro spicchio di cielo. Ad ogni modo, sarete in grado di affrontare e risolvere quei piccoli equivoci che non mancano mai all'interno di una coppia. Lo stesso vale anche se siete single e volete corteggiare qualcuno. Il vostro oroscopo vi consiglia di sfruttare il periodo di mezzo, poiché avrete migliori possibilità di successo. Giove e Urano proteggeranno la vostra vita sentimentale e, se siete soli, potrebbero anche decidere di trovarvi compagnia. La persona a cui meno pensate sarà quella che aggiungerà colore alle vostre giornate.: Dopo una fase di stallo finalmente brillerete di luce propria. Avrete molte opportunità per essere felici e ottenere ciò che desiderate. Avrete un'intuizione incredibile per anticipare gli altri e una visione strategica molto più ampia. Questo significa che gioirete di quel sano tarlo di irrequietezza che vi farà tornare in azione. Se lavorate in proprio, le previsioni dicono che farete buoni affari, poiché sarete motivati da una grande ispirazione. Se lavorate in relazione di dipendenza, saprete come gestire le vostre attività con intelligenza. Perciò, abbandonate le vostre paure e osate portare avanti i vostri progetti. Sappiate che otterrete le risposte che state cercando solo se sarete più risoluti e propensi ai cambiamenti.: Tenete d'occhio il vostro benessere specialmente nei primi giorni di luglio e assicuratevi di riposare a sufficienza. I pianeti veloci stanno formando aspetti dissonanti con la vostra area zodiacale sebbene questo non dovrebbe essere sufficiente a causare seri problemi. La dieta sarà molto importante in questo periodo caldo. Potrete alleviare i vostri problemi di salute semplicemente facendo attenzione a ciò che mangiate. Se avete dei dubbi, fatevi consigliare da un bravo nutrizionista.: I vostri giorni fortunati del mese sono: domenica 6, venerdì 18 e lunedì 28 luglio 2025.