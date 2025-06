Oroscopo luglio 2025 Cancro

Oroscopo del mese di luglio 2025 per il segno Cancro 🦀

(21 giugno ~ 22 luglio)

ai transiti di Venere, Giove e poi il Sole in armonia con la costellazione del Cancro, a luglio avrete sufficiente protezione per avanzare senza ostacoli lungo il vostro cammino. E non solo, perché in aggiunta a tutto questo ci saranno altri importanti movimenti planetari provenienti da diverse aree dello zodiaco, come Mercurio, Urano e Nettuno anch'essi bendisposti verso la vostra costellazione, che vi incoraggeranno a crescere nei vostri progetti e a migliorare le relazioni con le persone intorno a voi.: Nei 31 giorni del mese di luglio potrete usufruire dei favori di Venere, che si trova in una fase molto armonica verso il vostro spicchio di cielo. Questo significa che la dea della bellezza amplierà il potere del vostro fascino e vi farà vivere dei momenti davvero deliziosi. Dal canto suo, Nettuno alimenterà le vostre fantasie e vi renderà più sognanti. Non solo sarete in grado di mantenere brillante il legame con la vostra dolce metà, ma atteggiamenti affettuosi pieni di dolcezza e tenerezza saranno all'ordine del giorno. Se siete single, sotto i chiari di Luna conoscerete una persona speciale per la quale proverete meravigliose emozioni. Avrete l'opportunità di formalizzare una relazione come l'avete sempre sognata. Prestate molta attenzione alle nuove relazioni di amicizia o d'amore. Gli inganni sono in agguato ed è possibile il verificarsi di delusioni.: In questo periodo le attività lavorative o di studio possono essere piuttosto fruttuose per i nati sotto il segno del Cancro, nonostante Saturno cercherà di rendervi le giornate pesanti. Il Sole, Mercurio e Venere, saranno dalla vostra parte e vi consentiranno di realizzare i vostri progetti. Fate attenzione, perché una certa ansia può impedirvi di vedere chiaramente i passi da compiere. Lasciatevi guidare dal vostro intuito e dalle prime idee che vi vengono in mente. Non ascoltate i consigli degli sconosciuti, concentratevi sui vostri desideri e sul vostro successo. Se state cercando lavoro, la seconda parte di luglio sarà davvero ottima per tenere colloqui, ricevere inviti, firmare contratti e/o concludere accordi finanziari molto interessanti. Soprattutto, grazie a un Giove assai armonico, potrete contare anche su un po' di fortuna.: Ritornate alle buone abitudini, perché il vostro corpo ve ne sarà grato. A luglio potreste avvertire una leggera stanchezza, come una sensazione di blocco. Se questo è il caso vostro, la prima cosa che dovete fare è di non spingere troppo sull'acceleratore, poiché spesso chiedete troppo a voi stessi e non pensate mai che state dando troppo. Alleviate la tensione con rimedi naturali, come l'aromaterapia o medicina floreale, poiché rappresentano un ottimo trattamento per ridurre il livello di affaticamento.: I vostri giorni fortunati del mese sono: martedì 8, venerdì 18 e giovedì 31 luglio 2025.