Oroscopo luglio 2025 Bilancia

Oroscopo del mese di luglio 2025 per il segno Bilancia ⚖

(23 settembre ~ 22 ottobre)

e, con quell'intensità che mettete in tutto quello che fate, a luglio riuscirete a risolvere qualsiasi imprevisto si presenti. Questo è sicuramente un buon momento per allontanare le paure dalla vostra mente e farvi avanti, consapevoli di quanto valete, perché siete ad un passo dall'ottenere ciò che desiderate. State lontani dalle situazioni spiacevoli e cercate la comprensione di coloro che amate. Nei fine settimana, fare progetti con gli amici sarà fantastico per voi. In amore siate più flessibili, ciò favorirà la vostra relazione.: Venere è in armonia con l'area zodiacale della Bilancia e annuncia un periodo favorevole in termini di sentimenti. Vi sentirete attraenti e incantevoli. La complicità emotiva con la vostra dolce metà sarà ricca e piena di gioia e di entusiasmo. I giorni scorreranno felici uno dopo l'altro. Le emozioni saranno fonte di benessere, ottimismo e gioia di vivere. L'energia benevola di Venere vi aiuterà a manifestare tutto il vostro affetto e vi insegnerà a gioire delle più piccole cose giornaliere. Alla fine della terza settimana, qualcosa potrebbe cambiare a causa di una dissonanza di Saturno, per cui le vostre relazioni affettive potrebbero risentirne. Vi servirà tutto il vostro tatto per evitare crisi e discussioni. Se siete single, conoscerete la persona con cui avete sempre sognato di condividere la vostra vita. Apritevi a questa meravigliosa esperienza di vita. Non abbiate paura del nuovo. È tempo di vivere la vostra storia d'amore, perciò, mettete da parte i vostri dubbi e scegliete di essere felici.: Sotto la protezione di Giove e Urano, per voi Bilancia ci saranno sicuramente dei buoni progressi sul lavoro o negli studi, sebbene dovrete sopportare alcuni alti e bassi nella parte iniziale del mese. Forse siete preoccupati perché state lavorando su qualcosa che presto finirà, ma quel sentimento di paura scomparirà quando vi saranno proposti dei cambiamenti molto positivi. Può succedere che una certa ansia vi impedisca di vedere chiaramente i passi da compiere. Lasciatevi guidare dal vostro intuito e dalle prime idee che vi vengono in mente. Non ascoltate i consigli di persone che non vogliono il vostro bene. Concentratevi sui vostri desideri e sul vostro successo. Sebbene alcuni dei pianeti lenti non sono in aspetto del tutto ottimale, sarete in grado di superare le sfide a cui sarete esposti.: Le stelle mi dicono che in questo mese vi sentirete stanchi e nervosi per alcune questioni che vi stanno condizionando emotivamente. Ciò vi fa dormire male e vi causa mal di stomaco. Dovreste rilassarvi e provare a staccare la spina. In ogni caso, se vi sentite stanchi e affaticati, risparmiate sforzi inutili e recatevi dal vostro medico di fiducia, perché la stanchezza che avvertite potrebbe nascondere un piccolo problema che, se non curato in tempo, può diventare qualcosa di più serio in un futuro nemmeno tanto lontano. Se dovete sottoporvi a degli esami medici dovete restare calmi, andrà tutto bene.: I vostri giorni fortunati del mese sono: venerdì 4, martedì 15 e venerdì 25 luglio 2025.