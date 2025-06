Oroscopo luglio 2025 Ariete

Oroscopo del mese di luglio 2025 per il segno Ariete 🐏

(20 marzo ~ 19 aprile)

la Luna completa la sua fase piena, preparatevi a lasciare che la prosperità entri nella vostra vita. Anche Mercurio e Venere si apprestano a muoversi in armonia con la costellazione dell'Ariete e a voi arriverà forte l'impulso di realizzare i vostri obiettivi. In generale, a luglio sarete in un buon momento in cui non vi mancheranno le energie, grazie anche a Giove e Urano che vi trasmetteranno una grande capacità di improvvisazione. Potrebbero esserci dei problemi che vi opprimono e che non riuscite ad affrontare del tutto, ma il contatto con amici e persone che amate vi aiuterà a chiarire i vostri dubbi. Si presenterà la possibilità di fare un viaggio che sognate da molto tempo.: I vostri sogni più cari potranno realizzarsi molto presto. Il Sole a luglio attiverà il vostro ottimismo e vi renderà attraenti e magici. Ciò che vi preoccupa e vi toglie il sonno la notte, si risolverà in modo rapido e soddisfacente. Vivrete i sentimenti in modo speciale, con un'intensità a cui non siete abituati. La vostra natura irrequieta vi solleciterà a cercare cambiamenti profondi nella vostra relazione. Controllate la vostra mente affinché non tradisca il vostro cuore. Per gli Arieti che sono ancora privi dell'altra metà, qualcosa di nuovo accadrà e vi renderà molto felici. Siate pronti a incontrare la persona che vi completerà. Tenerezza e dolcezza irromperanno nella vostra vita con grande intensità. Potreste trovarvi davanti a un bivio, ma se seguite i dettami del vostro cuore, non potrete sbagliare. I viaggi saranno redditizi e vi porteranno tanta felicità.: Nella prima quindicina di luglio si presenteranno incredibili opportunità che porteranno la vostra attività o la carriera a un livello superiore. Di conseguenza, aspettatevi riconoscimenti e promozioni, ma dovrete agire con cautela, sapendo che solo nel tempo i risultati saranno visibili. Ricordate che sebbene l'Universo sarà dalla vostra parte, se vorrete raggiungere i vostri obiettivi dovrete affrontare ostacoli che dovranno essere risolti con quell'astuzia e praticità che vi sono congeniali. Se siete alla ricerca di un'attività, cercate di sfruttare la prima metà del mese, in particolare, i primi dieci giorni, dopodiché, Mercurio inizierà a girare in dissonanza al vostro segno e per voi potrebbero insorgere dei problemi. Perciò, se vi chiederanno di firmare un contratto o un accordo, oppure dovete scegliere tra più opportunità, controllate il tutto con cautela per evitare problemi e discussioni inutili.: Dovreste concentrarvi maggiormente sulle questioni di salute e non metterle in secondo piano come se fossero meno importanti. Sappiate che senza benessere fisico e mentale non sarete in grado di fare nulla di buono. Il vostro oroscopo di luglio vi invita ad allontanarvi dalle persone negative. Saprete chi sono perché quando siete con loro, aumenta il vostro livello di tensione e vi fa male la testa. Inoltre, non trascurare la dieta, il riposo e il sonno.: I vostri giorni fortunati del mese sono: giovedì 3, sabato 19 e mercoledì 30 luglio 2025.