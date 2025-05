Oroscopo giugno 2025 Pesci

Oroscopo del mese di giugno 2025 per il segno Pesci 🐟

(20 febbraio ~ 19 marzo)

a giugno vi metteranno alla prova in molti aspetti della vostra vita. Tra l'altro, c'è Urano che in questo momento è in piena disarmonia con vostra area zodiacale, per cui aspettatevi dei cambiamenti in arrivo tanto inattesi quanto indesiderati. All'inizio del mese è molto probabile che sorgano complicazioni di varia natura che genereranno profondi malintesi. In ogni caso, non è necessario che vi mettiate in uno stato di allerta solo perché qualcosa non va come desiderate. Non tutto può andare sempre come vi aspettate, ma non commettete l'errore di chiudervi in voi stessi.: In tema sentimentale, giugno sarà un mese altalenante, pieno di alti e bassi. Vivrete momenti di felicità alternati ad altri di crisi più o meno importanti. Ci saranno giorni in cui sentirete la spiacevole sensazione che le vostre attese non siano soddisfatte. I sogni impossibili prenderanno spazio alla realtà. Tuttavia, nonostante le difficoltà quotidiane raffreddino la vostra relazione, la fortuna non vi volterà le spalle. Dovete solo apportare alcuni cambiamenti nella vostra vita e per realizzarli dovrete impegnarvi con voi stessi. Ce la farete, perché farete tutto il possibile e niente vi fermerà. In ogni caso, questo è un periodo ideale per esercitare la vostra naturale creatività e abbellire la casa rendendola un luogo caldo e accogliente. Se siete dei pesciolini single, aspettate un po' prima di iniziare una storia d'amore, perché in questo momento trovereste solo brevi avventure che non durerebbero a lungo.: Il lavoro e la professione sono i settori che più di ogni altro beneficeranno durante i trenta giorni di giugno. La Luna vi invita a lasciare i vostri confini e a prepararvi a incontrare un nuovo mondo. Alcune vecchie ombre svaniranno e questo vi consentirà di vagliare le varie occasioni in arrivo con un più acuto razionalismo. A partire dalla prima settimana potrete riorganizzare le vostre attività in modo meno caotico del solito. Liberatevi dalle cose inutili che esauriscono le vostre energie. In questo modo migliorerà la vostra quotidianità. Non fatevi impressionare da chi vi promette mari e monti, è meglio che esaminiate con molta calma ogni proposta.: Riguardo al benessere, giugno non sarà un mese eccellente per i nati sotto il segno dei Pesci. Perciò, cercate di essere più cauti perché Giove è in assoluta dissonanza e può davvero complicarvi la vita. È tempo di prendervi cura del vostro benessere, soprattutto, non ignorate i segnali che il corpo vi invia. Seguite le indicazioni che il vostro oroscopo vi dà e potrete lasciarvi alle spalle tutte le vostre difficoltà.: I vostri giorni fortunati del mese sono: domenica 1, mercoledì 11 e sabato 21 giugno 2025.