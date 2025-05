Oroscopo giugno 2025 Gemelli

Oroscopo del mese di giugno 2025 per il segno Gemelli 👬

(21 maggio ~ 20 giugno)

causa di una dissonanza nella traiettoria di Venere, molto probabilmente questo mese di giugno inizierà con alcuni eventi non proprio attesi. Tuttavia, dopo i primi giorni iniziali tutto sarà messo in ordine come voi desiderate, giacché Mercurio, Marte e Giove saranno molto bendisposti con la costellazione dei Gemelli. E non c'è nulla che può infondervi vitalità, fascino e attrazione come quando comincia la fase fruttuosa di questi tre potenti pianeti, tra cui c'è anche l'astro che vi governa.: A giugno vivrete uno dei più bei romanzi d'amore che avete mai vissuto. Che voi siate sposati o conviventi, la vita affettiva fluirà con semplicità. I momenti bui all'inizio del mese in cui sembra prevalere un certo distacco, molto presto saranno lasciati da parte. Controllate il vostro temperamento e noterete un miglioramento nella vostra relazione d'amore. Apritevi a nuove emozioni e ricordate che a volte i limiti sono solo dentro di voi. Se siete ancora single e state cercando una persona che riempia le vostre giornate, l'oroscopo vi consiglia di rendere un po' più risoluto e riflessivo il vostro spirito indeciso e impulsivo che troppo spesso vi fa perdere delle buone occasioni. Aprite il vostro cuore e siate disposti a far entrare l'altra metà nella vostra vita.: Sebbene nelle prossime quattro settimane voi nativi Gemelli sarete piuttosto soddisfatti in tema sentimentale, non si può dire lo stesso per quanto riguarda il lavoro. Questo perché a partire dai primi giorni, la posizione di Saturno, in dissonanza alla vostra area astrologica delle attività, non sarà delle migliori. Nemmeno Mercurio, il vostro pianeta benefattore, potrà fare molto per contrastare gli influssi negativi del "" il quale cercherà di creare diversi blocchi e complicazioni a livello lavorativo e professionale. Non confidate a nessuno i vostri progetti perché ci sono persone molto invidiose che potrebbero mettervi a rischio. Se volete ottenere qualcosa, fatelo da solo. Naturalmente bisogna tenere i piedi per terra per evitare delusioni. In ogni caso, sarà meglio rimandare contratti, accordi e nuove collaborazioni al prossimo mese.: L'irrequietezza tipica dei Gemelli è spesso il vostro peggior nemico riguardo la sfera del benessere. Apprensioni e preoccupazioni possono portarvi via parecchie energie, fino al punto di farvi sentire alquanto stremati. A giugno dovrete prestare attenzione alla vostra propensione all'auto medicazione che di solito vi complica la vita quotidiana. Sarà meglio evitare i metodi di cura personalizzata, soprattutto se fate uso di tranquillanti. Attenzione alle tensioni nervose. Per mantenere una buona forma fisica occorre che riposiate a sufficienza. Qualche volta, urlare è un ottimo rimedio contro lo stress.: I vostri giorni fortunati del mese sono: lunedì 2, domenica 22 e lunedì 30 giugno 2025.