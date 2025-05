Oroscopo giugno 2025 Cancro

Oroscopo del mese di giugno 2025 per il segno Cancro 🦀

(21 giugno ~ 22 luglio)

in giro della buona energia per molti di voi. Nettuno, ottavo pianeta del sistema solare, che governa la spiritualità, i sogni e la fantasia, ottimizzerà le vostre capacità di apprendere e di relazionarvi con gli altri. Anche Urano, il pianeta del progresso, sta formando un'ellisse molto armonica nei confronti della costellazione del Cancro, e cercherà di spingervi verso il cambiamento. Quasi senza accorgervene cambierete il vostro modo di pensare, agire e comunicare. Cercate di contattare nuove persone e frequentate nuovi posti, perché sarà molto vantaggioso. Non isolatevi.: In ambito sentimentale, a giugno le vostre parole saranno più dolci che mai, le vostre attenzioni assai premurose e i vostri impulsi fantasticamente irrefrenabili. Se fino a ieri avete avuto problemi nell'esprimere i vostri sentimenti, a partire da questo momento sentirete di dover tirare fuori tutte le vostre emozioni o di non poterle più tenere per voi. I giorni vi sembreranno più lunghi e le notti troppo brevi, giacché vorrete rimanere soltanto con la persona che amate. Il pensiero non vi darà tregua, almeno fino a quando non vi troverete sotto un'oscura dissonanza della Luna, circostanza che avverrà nell'ultima settimana di giugno. Fino ad allora potrete gioire delle tenerezze che le stelle vi hanno destinato. Per i single sono previste buone possibilità di cominciare un'avventura che più in là si trasformerà in una storia duratura. Esprimete un desiderio.: Riguardo alle attività lavorative e agli studi, questo è un periodo davvero interessante, visto che oltre ad avere i favori di Giove dalla vostra parte, ci sono altri due aspetti astrali che non dovrete sottovalutare in questo momento. Il primo è il transito di Marte in armonia con il vostro spicchio di cielo e il secondo si tratta del compiacente Mercurio, anche lui molto bendisposto. Dalla prima settimana in poi tutto sarà possibile per voi. Se state cercando un lavoro, inviate il vostro curriculum a diverse aziende. Il pianeta della fortuna promette novità positive per molti nati sotto il segno zodiacale del Cancro. Questi tre potenti pianeti non vi permetteranno di arrendervi se vi siete prefissati di ottenere qualcosa, per cui arriverete fino alla fine dei vostri progetti con forza e determinazione.: Una certa ansia vi impedirà di vedere i passi da compiere. Dovrete prestare un po' di attenzione in più alla vostra salute, altrimenti potreste trovarvi ad affrontare una serie di malesseri difficili da gestire. Sarebbe opportuno investire in qualche tipo di programma che preveda una buona dieta e/o un esercizio fisico rilassante, in modo da prepararvi in attesa delle calde giornate di giugno. Evitate un eccessivo spreco di energia e prestate attenzione al vostro benessere.: I vostri giorni fortunati del mese sono: domenica 8, sabato 14 e mercoledì 25 giugno 2025.