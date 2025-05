Oroscopo giugno 2025 Bilancia

Oroscopo del mese di giugno 2025 per il segno Bilancia ⚖

(23 settembre ~ 22 ottobre)

alla benevolenza diche a giugno formerà una sequenza armonica con l'area zodiacale della, la vostra naturale intuizione crescerà e voi sarete in grado di trovarvi nel posto giusto al momento giusto. Tuttavia, nel bel mezzo di tanto gaudio, dovrete evitare di commettere errori dovuti alla superficialità o all'eccessiva fiducia. La causa di tutto ciò è l'attività dissonante di Saturno che può innescare inganni e delusioni. Perciò, nelle prossime settimane guardate bene a chi darete la vostra fiducia. Combattete per ciò che desiderate, senza arrendervi, anche se si dovessero presentare degli ostacoli.: L'energia cosmica vi sarà molto favorevole nelle prossime quattro settimane. Sebbene il transito di Saturno stia segnando alcuni squilibri nella vostra vita affettiva, non è detto che le cose debbano andare per forza in senso negativo. Anzi, è molto probabile che i passaggi prima di uno e poi dell'altro nella vostra sesta Casa astrologica, possano dare il via a un aumento di ottimismo che per fortuna sarà consolidato dalla buona posizione di Venere nella seconda metà del mese. C'è da dire che grazie ai buoni influssi del pianeta della bellezza anche i cuori solitari potranno finalmente avere un eccellente approccio sentimentale. Inoltre, nella terza settimana la Luna sarà molto favorevole verso la costellazione della Bilancia. L'astro d'argento vi offrirà l'opportunità di incontrare nuove persone con cui intraprendere una relazione interessante.: Molti di voi Bilancia arrivano da un periodo in cui il campo delle attività e dello studio sono stati poco esaltanti. Sebbene possa sembrarvi che questa sia una condizione immutabile, l'apparente staticità può essere cambiata grazie al supporto di Urano che farà sì che si realizzino le vostre idee originali e innovative. Anche la Luna vi proteggerà. Avrete idee brillanti e intelligenti che vi libereranno dalle situazioni stressanti. Non dimenticate di guardare il cielo ed esprimere un desiderio. Fate attenzione soltanto a non concludere i vostri affari alla cieca fidandoti solamente del vostro infallibile fiuto commerciale. Sarà molto meglio che esaminiate a fondo ogni contratto prima di firmarlo, scongiurando, così, un possibile inganno.: In tema di salute e benessere, è probabile che alcune preoccupazioni che pensavate d'aver rimosso dai vostri pensieri possano risvegliarsi. D'altro canto, ci si metterà anche il buon Giove che farà aumentare il vostro senso di appetito verso il cibo e, quindi, potreste andare incontro a un aumento di peso. Se questo è il vostro caso, farete bene a scaricare le vostre tensioni in modo da non aggiungere inutili sovrapposizioni. Qualsiasi attività che vi permetterà di rilassarvi vi gioverà.: I vostri giorni fortunati del mese sono: sabato 7, martedì 18 e domenica 29 giugno 2025.