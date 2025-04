Oroscopo maggio 2025 Sagittario

Oroscopo del mese di maggio 2025 per il segno Sagittario 🏹

(23 novembre ~ 21 dicembre)

sta per presentarsi un'occasione unica nella vostra vita. La luna, Venere e Giove si uniranno per trasmettervi gioia e felicità. La fortuna vi accompagnerà soprattutto nelle questioni di cuore, ma dovrete essere molto prudenti perché potreste suscitare l'invidia di qualcuno molto vicino a voi. Questo è il momento ideale per affinare le vostre idee e stabilire nuovi obiettivi, perché una nuova stagione sta per aprirsi e vi mostrerà esattamente cosa dovrete modificare per arrivare al successo. Ma non è escluso che dobbiate affrontare alcune paure che vi impediranno di andare avanti. C'è un viaggio di piacere o di affari in vista.: Dopo un periodo piuttosto freddo in tema affettivo, per voi nati sotto il segno del Sagittario è arrivato il momento di organizzare un programma romantico con la persona che vive al vostro fianco. Venere contribuirà favorendo entusiasmanti serate. Dimenticherete tutte le amarezze e i dispiaceri e comincerete ad assaporare nuove esperienze ricche di gioia e di soddisfazione. La felicità farà di nuovo parte della vostra vita. Ricordate che la vostra forza d'animo e un atteggiamento positivo nei confronti della vita possono far avverare i vostri sogni più belli. Se siete un Sagittario dal cuore solitario, oppure avete chiuso da poco una storia d'amore, non dovete preoccuparvi, perché prima che finisca il mese di maggio farete un incontro molto importante. Sarà la vostra anima gemella che busserà al vostro cuore.: La vostra reputazione, che avete consolidato negli anni in ambito del lavoro o degli studi, a maggio crescerà e migliorerà sempre di più. Voi siete uno di quelli che non si addormentano sugli allori, per cui continuate a dare sempre il meglio di voi. Grazie agli influssi benefici di Mercurio, nelle prossime settimane sarete inclini a una comunicazione più agile ed efficace che vi consentirà di allontanare quelle insidie che molte volte ostacolano la vostra attività. State attraversando un momento molto positivo per i cambiamenti, perciò, fatevi forza e abbiate fiducia in voi stessi. Non arrendetevi finché non raggiungete gli obiettivi che vi siete prefissati.: Molti nativi Sagittario trascorreranno questo mese di maggio con buona energia e vitalità. Ciò genererà dei cambiamenti che vi faranno sentire meglio con voi stessi e con gli altri. Sebbene qualche preoccupazione cercherà di minacciare il vostro benessere fisico, non smorzerà comunque il vostro entusiasmo né v'impedirà d'essere allegri in questo momento. Portate con voi un quarzo bianco o un ramoscello di alloro per proteggervi.: I vostri giorni fortunati di questo mese sono: venerdì 9, lunedì 19 e domenica 25 maggio 2025.