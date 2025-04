Oroscopo maggio 2025 Acquario

Oroscopo del mese di maggio 2025 per il segno Acquario 🏺

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

, a maggio si verificheranno alcuni cambiamenti che vi renderanno più sensibili del solito. Fortunatamente, il campo delle relazioni sociali continuerà a essere la fonte migliore di soddisfazione per i nati sotto il segno zodiacale dell'Acquario. Le uscite e gli incontri serali vi permetteranno di avvalervi della compagnia delle persone a voi care. L'intelligenza è l'arma con cui vi troverete ad affrontare con decisione i contrattempi in arrivo.: Per gli innamorati di segno Acquario non esistono regole stabilite e questo rende la vostra vita sentimentale un gioco creativo. Nemmeno adesso vi smentirete, per cui, emozioni e romanticismo saranno in continua ascesa. Sarete stimolati dal vostro connaturale bisogno di dare e ricevere affetto, nonostante qualche volta troverete difficile comunicare le vostre apprensioni. Sarete al centro dell'attenzione di molte persone ma soprattutto di coloro che vi amano. Tutto verrà messo nel piatto e per voi ci saranno molte coccole. Approfittate di questo momento per ottenere ciò che desiderate. Se siete ancora single, il vostro oroscopo vi invita ad aprire con fiducia il vostro cuore. Se la persona di cui vi siete invaghiti non riesce a esprimere i propri sentimenti nei vostri confronti, tocca a voi fare il primo passo per avvicinarvi a lui o lei e dimostrargli/le di esserne conquistati.: Nelle prossime settimane, l'andamento dei progetti lavorativi e/o professionali a cui state lavorando vi sembrerà più lento del solito soprattutto nella parte iniziale del mese. Vi chiederete se ciò sia dovuto a qualcosa di sbagliato che state facendo, ma non è così. Si tratta solo di un calo di energia causato dalla dissonanza di Saturno. Recupererete alla fine del mese, quando Marte entrerà in un periodo favorevole e sarà molto più disponibile verso la vostra costellazione. Vi sentirete rinnovati, emozionati, con la voglia di fare. Darete il massimo e combatterete per qualcosa in cui avete riposto molte speranze. Guardate il cielo ed esprimete un desiderio, perché presto si avvererà.: Sebbene la vostra area zodiacale sia abbastanza protetta da un cielo benefico, non mancheranno momenti in cui la tensione si farà pesante e voi vi sentirete sotto pressione. Ciò potrebbe alterare il vostro sistema nervoso e farvi sentire emotivamente instabili. In questo caso sarà meglio ricorrere a terapie che vi consentano di attenuare la tensione e vi facciano sentire più sereni.: I vostri giorni fortunati di questo mese sono: venerdì 2, lunedì 12 e domenica 25 maggio 2025.