Oroscopo aprile 2025 Pesci

Oroscopo del mese di aprile 2025 per il segno Pesci 🐟

(20 febbraio ~ 19 marzo)

si appresta a essere più disponibile verso la vostra costellazione e quando questo succede accade la magia. Anche Mercurio si sta preparando a trasmettervi le sue risorse. Sono energie che voi sarete in grado di gestire in modo produttivo grazie anche all'aiuto di Giove. Inoltre, la Luna nella seconda settimana vi spingerà a impegnarvi di più nelle vostre attività. Cercate di incanalare bene tutte queste energie, altrimenti si trasformeranno in tensione nervosa.: Ad aprile avrete una relazione sentimentale così intensa che porterà molta dolcezza nella vostra vita affettiva, con momenti di vera felicità. È tempo di andare avanti e garantire un regalo alla persona amata. Ci sarà una migliore armonia, anche se non mancherà qualche conflitto in famiglia. Nei momenti di crisi, cercate di non agire d'impulso dicendo ciò che pensate senza controllo, perché le vostre parole potrebbero causare seri battibecchi con la vostra dolce metà. I pesciolini dal cuore libero avranno la possibilità di trovare la persona con cui condividere le gioie e i dolori della vita. Cupido è vicino a voi e non consentirà a colui o colei di cui vi siete innamorati, di sfuggire al suo tiro preciso.: Molto presto avrete la possibilità di entrare in contatto con una persona importante la cui autorevolezza vi fornirà il supporto necessario per avanzare nelle vostre attività. Ciò sarà fondamentale per voi, giacché riceverete un valido aiuto. Se dovete firmare un accordo oppure state per iniziare una collaborazione, agite nella seconda quindicina del mese, quando i transiti planetari saranno più favorevoli. Se siete in cerca di un lavoro, nei prossimi giorni le possibilità di trovare una buona occupazione saranno notevoli.: Marte è in buona posizione e vi farà vivere queste giornate di aprile con molta energia. Staccate la spina e prendetevi un periodo di riposo, perché solo attraverso il rilassamento del corpo e della mente, potrete trovare la giusta concentrazione. Presto il peso delle responsabilità si ridurrà significativamente per molti Pesci, e voi riuscirete finalmente a trovare una soluzione ai vostri problemi.: I vostri giorni fortunati di questo mese sono: venerdì 11, domenica 20 e lunedì 28 aprile 2025.