Oroscopo aprile 2025 Capricorno

Oroscopo del mese di aprile 2025 per il segno Capricorno🦄

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

i pianeti del sistema solare ad aprile saranno favorevoli all'area zodiacale del Capricorno, ecco perché presto sarete sotto una buona protezione. Grazie alle forze combinate di Mercurio, Venere, Giove, Urano e Plutone, riceverete un'energia di supporto che vi avvantaggerà e vi farà crescere e migliorare. Sarà importante che voi lasciate fluire i vostri pensieri per spingervi verso un nuovo futuro. Le stelle vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi. La Luna vi darà l'opportunità di conoscere una persona che presto entrerà nella vostra vita. Forse sarà un'amicizia che vi ispirerà a pensare in modo diverso.: L'area zodiacale del Capricorno relativa ai sentimenti è molto favorita dalle stelle in questo periodo. Non vi sentirete soli in nessuna circostanza, anche perché le persone che avete accanto vi sosterranno incondizionatamente nelle vostre decisioni, ed è proprio ciò di cui avete bisogno in questo momento. Fate attenzione soltanto ai primi giorni di aprile, quando il clima affettivo può incrinarsi. Questo può succedere poiché Nettuno è in dissonanza alla vostra area zodiacale per cui possono crearsi non poche complicazioni. Detto ciò, se la vostra relazione non ha una solida base, allora sarà meglio che evitiate le discussioni e rimaniate in silenzio. Sentirete il bisogno di prendere le distanze da alcune persone che non hanno nulla di positivo da offrirvi. Se siete soli, a partire dalla prima settimana qualcosa di bello succederà e voi griderete il vostro amore ai quattro venti.: I lavoratori nati sotto il segno del Capricorno si distinguono per la loro eccezionale capacità organizzativa che li colloca ai primi posti in tutto ciò che fanno. Certo, c'è da dire che ad aprile quasi tutti i lavori procederanno a rilento, ma, nonostante ciò, farete dei progressi significativi nel vostro ambiente di lavoro, dato che siete sotto gli influssi benefici di Mercurio, tranne forse una piccola pausa nella seconda settimana, per poi ritornare a essere favorevole. Come aspetto negativo, dovrete stare attenti alla gelosia e all'invidia dei vostri colleghi che potrebbero crearvi dei problemi. Se state cercando un lavoro, le giornate iniziali saranno fortunate. In ogni caso, questo non è il momento di abbandonare i vostri sogni, anzi, con la fortuna che Giove sta portando nel vostro segno, è tempo di lottare per realizzarli.: Ad aprile c'è un cielo le cui energie sono davvero abbondanti. In particolare, Plutone sta generando per voi eventi vantaggiosi. Tuttavia, ciò che deve destare la vostra attenzione non è tanto il lavoro o il denaro o l'amore, ma il vostro benessere. I nativi Capricorno di solito tendono a trascurare la salute. Cercate di non esagerare con gli sport pericolosi e tenete lontani da voi i vizi.: I vostri giorni fortunati di questo mese sono: martedì 8, martedì 15 e mercoledì 23 aprile 2025.