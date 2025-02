Oroscopo marzo 2025 Toro

Oroscopo del mese di marzo 2025 per il segno Toro 🐂

(20 aprile ~ 20 maggio)

voi nati sotto il segno del Toro sentirete di più il peso delle responsabilità che gravano sulle vostre spalle e che sapete di dover portare avanti nonostante alcuni problemi che a volte vi mettono al tappeto. Perciò, anche se nei prossimi giorni dei piccoli ostacoli vi si dovessero presentare di fronte, non abbassate la guardia, perché questo potrebbe significare per voi una prova da superare. La costanza che vi caratterizza sarà il vostro miglior alleato. Una persona molto vicina vi aiuterà nei momenti più duri.: La dissonanza di Marte e prossimamente quella di Saturno, non promettono nulla di buono in campo sentimentale, soprattutto all'inizio del mese, quando sopraggiungeranno dei fastidiosi equivoci che sconvolgeranno non poco la vostra situazione sentimentale. Il dialogo con la persona che vive al vostro fianco non sarà dei migliori anche a causa della vostra accentuata suscettibilità, ma se abbasserete i toni, gradualmente potrete raggiungere un'ottima intesa con il vostro lui o la vostra lei. Insieme potrete raggiungere l'apice della felicità. Se siete un/una Toro dal cuore solitario, in questo periodo avrete la tendenza a cercare brevi avventure, che non è una cosa necessariamente negativa. Sarete in grado di comunicare con scioltezza con le persone che conoscerete. Vivrete avventure che, seppure passeggere, vi riempiranno di gioia. Se volete evitare che mariti o mogli gelose vi causino dei problemi molto seri, muovetevi con cautela.: Una piccola delusione è possibile a causa di un'attività che non andrà del tutto a buon fine. Motivo per cui a marzo vi conviene lavorare su un supporto più stabile. Per ottenere il cambiamento desiderato dovrete aspettare alcune settimane, ma è importante iniziare fin da ora a costruire una base solida. Fate uno sforzo a non rimandare a domani ciò che potete fare adesso. Accettate i ritardi che possono sorgere e non andate controcorrente, perché vi logorereste. Evitate l'eccesso di egoismo e cercate di non mescolare i problemi familiari con le preoccupazioni di lavoro. Il vostro oroscopo vi mette in guardia da una persona che dice di volervi aiutare ma che molto probabilmente farà il contrario.: Il vostro livello di energia potrebbe abbassarsi in modo sensibile in questo periodo. Avvertirete che il vostro corpo è fiacco e senza vigore. Se vi sentite stanchi, può essere perché siete troppo sedentari. Iscrivetevi a una palestra e fate un po' di allenamento quotidiano e, soprattutto, cercate di bere molta acqua. In ogni caso, le stelle di marzo saranno favorevoli per il miglioramento del vostro benessere. Molto presto un cambiamento migliorerà la vostra vita.: I vostri giorni fortunati di questo mese sono: sabato 1, domenica 16 e martedì 25 marzo 2025.