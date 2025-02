Oroscopo marzo 2025 Scorpione

Oroscopo del mese di marzo 2025 per il segno Scorpione🦂

(23 ottobre ~ 22 novembre)

, Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone, stanno modificando fortemente le vostre emozioni rendendovi ancor più apprensivi del solito. Dovrete ricorrere a tutto il vostro coraggio e prendere delle iniziative se volete raggiungere i vostri obiettivi. Verso la fine del mese, una leggera dissonanza di Marte, il pianeta dedicato al dio della guerra, potrebbe rendervi più suscettibili. Perciò, cercate di prestare maggiore attenzione nelle discussioni con la persona a voi cara, ma anche con parenti, amici e colleghi di lavoro: La prima metà di marzo sarà un periodo abbastanza tranquillo per molti innamorati di segno Scorpione. Vi saranno offerti diversi momenti di gioia e serenità assieme alla persona che condivide le vostre giornate. Nella seconda metà, invece, vecchi conflitti potrebbero tornare a galla. Una miriade di sentimenti confusi, tra cui la gelosia e la sfiducia, possono danneggiare la vostra relazione affettiva. Per fortuna, alla fine del mese la situazione cambierà di nuovo e un oceano di dolcezza e di benevolenza vi sorprenderà. Sarà un supporto importante, visto che dovrete affrontare una primavera piuttosto difficile in tema di argomenti emozionali. Se siete single e state cercando la vostra anima gemella, nelle prossime quattro settimane le stelle vi sorrideranno. Venere, bendisposta verso la vostra area zodiacale, vi tenderà le braccia e vi spronerà a cercare nuove conoscenze. È molto probabile che troverete la persona con cui iniziare una relazione che in seguito si rivelerà più seria di quanto pensiate.: In questo periodo voi Scorpioni fareste bene a rimanere molto svegli e attivi, soprattutto durante la prima quindicina del mese, visto che avete diversi pianeti in posizione davvero interessante. Questo vale anche se dovete risolvere delle questioni in sospeso, perché dopo la metà di marzo tutto potrà essere più complicato. Mercurio vi darà delle opportunità, ma dovrete agire in fretta e non restare a casa senza fare nulla, in attesa degli eventi. Abbiate fiducia perché le vostre iniziative possono avere dei risultati strepitosi. Questo è un buon momento anche se avete in mente di fare dei piccoli investimenti finanziari, a patto che le uscite non superino le entrate.: Con l'arrivo del periodo primaverile il vostro corpo vi darà dei segnali molto chiari. Fate attenzione perché potrebbe acuirsi un'afflizione che state trascinando da un po' di tempo. Evitate di curarvi da soli e recatevi dal vostro medico di fiducia. Non rinunciare al vostro benessere fisico perché sarà molto importante per voi nei prossimi giorni. Il contatto con l'acqua, attraverso la doccia o la vasca da bagno, sarà un ottimo modo per rilassarvi.: I vostri giorni fortunati di questo mese sono: mercoledì 5, domenica 16 e sabato 29 marzo 2025.