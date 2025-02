Oroscopo marzo 2025 Pesci

Oroscopo del mese di marzo 2025 per il segno Pesci 🐟

(20 febbraio ~ 19 marzo)

è assai favorevole alla vostra area zodiacale e per tutto il mese di marzo vi darà l'opportunità di portare avanti le vostre idee con maggiore entusiasmo, anche se, visti gli effetti nefasti di Saturno, sarà meglio che voi Pesci riflettiate con più calma e agiate con maggiore prudenza. Cercate di tenere sotto controllo la vostra tendenza a giudicare troppo severamente gli altri e siate più flessibili nelle vostre valutazioni. In questo modo, non solo farete esperienze positive ma guadagnerete la comprensione delle persone intorno a voi.: La strategia del corteggiamento è sempre molto gratificante poiché facilita il dialogo con la persona vicina al vostro cuore. Inoltre, fare la corte è senz'altro un elemento fondamentale per creare armonia all'interno della relazione. Qualsiasi decisione o progetto abbiate intenzione di intraprendere nei prossimi giorni e che riguardano voi e i vostri cari, cercate di sfruttare la prima quindicina del mese, perché nella seconda parte di marzo, con Venere e Giove in dissonanza al vostro spazio di cielo, c'è un'alta possibilità che si possano creare dei malintesi con l'altra metà. Se siete ancora single e volete conquistare il cuore della persona che in questo momento vi attrae, allora sarà meglio che vi sbrighiate. Vi consiglio di farvi avanti il prima possibile, visto che il pianeta della bellezza è ancora bendisposto con la vostra area astrologica. Avrete la possibilità di incontrare nuove persone. Non cercate avventure passeggere, perché vi possono creare delle complicazioni.: Riguardo alle attività lavorative e professionali, il mese di marzo 2025 sarà particolarmente vantaggioso per molti nati sotto il segno dei Pesci, soprattutto nelle prime due settimane, giacché Mercurio, il pianeta della comunicazione, girerà in moto diretto e sarà molto favorevole. Se lavorate in proprio, riceverete proposte molto incoraggianti che vi apriranno nuove strade. Fate appello a tutte le vostre doti percettive per essere al posto giusto nel momento giusto e scegliete le offerte migliori secondo i vostri obiettivi. Nel caso voi lavoriate alle dipendenze di terzi, fareste bene a evitare qualsiasi tipo di attrito con i vostri colleghi e/o collaboratori perché ciò potrebbe danneggiarvi. Alla fine del mese le cose miglioreranno. Nel frattempo, cercate di pazientare. Un viaggio di lavoro sarà il regalo che gli astri hanno previsto per voi.: Le stelle stanno lavorando instancabilmente per mantenere balsamica l'area dei Pesci. In pratica, Nettuno continua ad apportare energie molto positive per il vostro benessere fisico e mentale. Intanto, il Sole, Mercurio e Marte vi stanno trasmettendo una grande forza e il desiderio di reagire proprio quando le difficoltà vi sembrano insormontabili. Una questione potrebbe disturbarvi. Non lasciatevi trasportare dai pensieri negativi e concedetevi una pausa per riflettere e ritrovare la calma. Se vi sentite stanchi, un viaggio di piacere può alleviarvi la tensione.: I vostri giorni fortunati di questo mese sono: domenica 2, mercoledì 12 e venerdì 21 marzo 2025.