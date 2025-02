Oroscopo marzo 2025 Leone

Oroscopo del mese di marzo 2025 per il segno Leone 🦁

(23 luglio ~ 22 agosto)

, tutte le cose che erano rimaste bloccate cominceranno a muoversi. Sotto l'azione delle stelle imparerete dalle vostre esperienze a non essere troppo severi con gli altri. Un poco alla volta comincerete a valutare le situazioni con più tolleranza. Farete insolite esperienze che includono la comprensione e l'apertura al nuovo che arriva. Il risultato finale vi farà sentire bene con voi stessi e con le persone che condividono la vostra vita. Nella terza settimana una piacevole sorpresa vi renderà molto felici.: In campo affettivo vivrete giornate fantasiose e romantiche grazie all'ottimo atteggiamento di Venere verso l'area zodiacale del Leone. Le giornate primaverili vi renderanno più ottimisti, sicuri e determinati. Il dialogo con la vostra dolce metà sarà piacevole e coinvolgente. Insomma, questo è un buon momento per voi, sia che vi troviate in una relazione non formalizzata o siete in procinto di sposarvi, oppure se volete semplicemente cambiare casa o città. Se invece siete ancora single, avrete ottime possibilità in questi trentuno giorni per trovare la persona con cui iniziare una storia d'amore duratura e fare progetti per il futuro. Vi invito, però, a fare attenzione nelle vostre scelte, perché potreste incontrare una persona che non è molto positiva per il vostro sviluppo sociale. Cercate di rafforzare la considerazione che avete di voi stessi in modo da scegliere il tipo o la tipa giusta, che vi aiuti a crescere come persona.: Si sta aprendo per molti di voi una fase abbastanza complicata a livello lavorativo, poiché Mercurio non è molto bendisposto verso la vostra area zodiacale. Questo significa che per molti nati nel segno del Leone ci sarà un ambiente di lavoro abbastanza conflittuale, specialmente nelle relazioni tra colleghi e/o collaboratori. Non vi resta che mantenere la calma. Molto presto le cose cambieranno. Se dovete portare a termine un accordo, oppure state cercando la soluzione a un problema, cercate di concludere dopo la seconda quindicina del mese, quando Marte vi darà forza e sicurezza necessarie affinché nessun ostacolo possa impedirvi di raggiungere i vostri obiettivi. Se agite prima, le cose potrebbero non essere tanto semplici da risolvere, e voi potreste soffrire a causa di qualche delusione.: C'è un aspetto per cui molti Leoni dovranno prestare la loro attenzione all'area del benessere in generale. Sebbene voi abbiate una grande vitalità, quando il sistema nervoso è alterato da forti tensioni, le vostre difese immunitarie cominciano a ridursi e a portarvi qualche problema. Perciò, cercate di dedicare alcuni minuti alla pratica di una tecnica di rilassamento. Controllate bene la vostra dieta, riposate il tempo necessario e praticate uno sport all'aria aperta. Ciò ridurrà al minimo il rischio di ammalarvi.: I vostri giorni fortunati di questo mese sono: lunedì 10, giovedì 20 e domenica 30 marzo 2025.