Oroscopo marzo 2025 Capricorno

Oroscopo del mese di marzo 2025 per il segno Capricorno🦄

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

sarà favorevole per molti nati nel segno zodiacale del Capricorno che vogliono creare, essere indipendenti, oppure desiderano semplicemente portare a termine le proprie speranze. I vostri sogni saranno un canale prezioso per capire meglio ciò che volete, mentre il criterio e la logica vi diranno quali sono le cose che dovranno essere portate a termine e quali, invece, sarà meglio che ve ne liberiate. Fate attenzione perché potreste sentirvi confusi e potrebbe non essere tutto oro ciò che luccica.: Sin dai primi giorni del mese di marzo, Venere formerà in orbita ellittica molto armonica nei confronti dell'area zodiacale del Capricorno, facendovi vivere un periodo di grande gioia nel cuore. Se ultimamente la persona che vive al vostro fianco vi ha creato qualche problema, ogni conflitto si risolverà al più presto per lasciare il posto a un'amorevole armonia. Il sostegno di colui o colei che vi ama sarà la vostra migliore risorsa per portare avanti i vostri progetti, nonostante gli inconvenienti che potrebbero sorgere. Se invece siete liberi da ogni vincolo e volete impegnarvi in una relazione d'amore, la Luna vi offrirà molte occasioni e avventure interessanti. Un incontro imprevisto riempirà di gioia il vostro cuore. Il vostro oroscopo raccomanda di fare attenzione alle avventure con persone già impegnate, perché potreste rimanere delusi.: A marzo sentirete dentro di voi una certa sicurezza che vi farà considerare di non avere nulla da dimostrare agli altri. Ciò vi fornirà una maggiore autonomia e libertà. State ricevendo energia astrale molto positiva e troverete una soluzione a ciò che ti preoccupa. Nonostante i pesanti i fardelli che portate sulle spalle, la vostra dedizione e il vostro senso del dovere vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi. Dimostrerete che sapete come far fronte alle vostre responsabilità. Sotto quest'aspetto, Mercurio vi farà vivere delle bellissime esperienze che faranno di questo mese il migliore di tutto l'anno. Approfittate delle opportunità in arrivo. È giunto il momento di attivarvi.: Molto probabilmente vi trovate in un momento in cui sentite la necessità di mettere ordine nella vostra vita e, poiché spesso siete inclini a somatizzare le vostre insicurezze, nelle prossime quattro settimane dovrete fare molta attenzione. Potreste sentire il bisogno di stare da solo con voi stessi per riflettere sulla vostra vita e prendere le decisioni di cui sapete di aver bisogno. Gli alti e bassi vi metteranno di malumore. Perciò, sarà il caso di praticare uno stile di vita sano. Un po' di esercizio fisico giornaliero aumenterà la forza, donerà energia e ridurrà la tensione.: I vostri giorni fortunati di questo mese sono: martedì 4, domenica 16 e lunedì 24 marzo 2025.