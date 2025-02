Oroscopo marzo 2025 Cancro

Oroscopo del mese di marzo 2025 per il segno Cancro 🦀

(21 giugno ~ 22 luglio)

, in netta disarmonia con la costellazione del Cancro, può causarvi non pochi fastidi, principalmente all'inizio del mese di marzo, e soprattutto a livello esistenziale. Tutto ciò vi renderà più irritabili del solito e vi spingerà a mettervi sulla difensiva. Meno male che stanno arrivando altre energie astrali che vi consentiranno di affrontare questo periodo con una maggiore serenità. Sentirete dentro di voi una chiamata al rinnovamento, ad apportare cambiamenti nella vostra vita e a risolvere una volta per tutte alcune questioni che avevate lasciato in sospeso.: Mi spiace dirlo ma i cancretti innamorati dovranno prepararsi ad attraversare un breve momento di crisi nei loro legami sentimentali. Affinché la vostra situazione affettiva migliori, dovrete attendere fino all'inizio della terza settimana, allorché Venere non si troverà più in dissonanza e potrà calmare le tempeste che vi stanno soffocando. Avrete eccellenti opportunità di riconciliarvi con la vostra dolce metà e vivere insieme a lui o lei una seconda luna di miele. Grazie anche ai buoni influssi di Giove, meravigliose armonie avranno luogo e il sorriso della felicità vi accompagnerà. Se siete ancora single, avrete la fortuna dalla vostra parte dal momento che non vi sarà difficile trovare la persona che state cercando. Le vostre energie sono in aumento e il desiderio di divertirvi vi aiuterà a liberarvi delle vostre insicurezze e le esitazioni. Per voi ci saranno incontri romantici che non richiederanno molto impegno da parte vostra.: La vostra attitudine alla socializzazione vi farà eccellere nelle vostre attività e nella professione. Sin dalla prima settimana, infatti, sotto gli influssi benevoli di Urano, sarete incoraggiati a percorrere nuove strade. Sarà come se per voi fosse giunto il momento di ottenere dalle stelle tutto quello che volete. Inoltre, con l'aiuto di Mercurio riuscirete a entrare nelle cerchie che contano, dove una persona importante vi darà il supporto di cui avete bisogno per effettuare i cambiamenti necessari nella vostra vita lavorativa e sociale. Avrete un buon approccio con i vostri capi o i superiori che sapranno apprezzarvi più di quanto pensiate, e questa per voi sarà una piacevole sorpresa. Fate attenzione a non perdere la concentrazione e a non lasciare le cose a metà. Molto presto otterrete privilegi, riconoscimenti e una promozione.: Gli influssi lunari primaverili potrebbero rendervi troppo ansiosi e farvi perdere l'attenzione alle cose più semplici. Correte il rischio di incorrere in qualche infortunio. Inoltre, situazioni improvvise di disturbo potrebbero alterare il vostro sistema nervoso che è una delle aree più vulnerabili per i nati sotto il segno del Cancro. Evitate di stare da soli durante questo periodo. Fuggite dagli stati malinconici e cogliete l'opportunità di uscire e divertirvi con la famiglia e gli amici.: I vostri giorni fortunati di questo mese sono: domenica 2, venerdì 14 e venerdì 28 marzo 2025.