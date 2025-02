Oroscopo marzo 2025 Bilancia

Oroscopo del mese di marzo 2025 per il segno Bilancia ⚖

(23 settembre ~ 22 ottobre)

avrete l'appoggio di Mercurio che vi incoraggerà a servirvi della vostra intelligenza affinché possiate avere una comunicazione brillante e profonda con gli altri. A tutto questo va aggiunto l'orbita armonica di Giove, che, nonostante sia momentaneamente inattivo, vi aiuterà a raggiungere una buona armonia nei vari ambiti della vostra vita. Non vi mancheranno energia e motivazione per affrontare qualsiasi sfida si presenti e uscirne vittoriosi. Niente impedirà a voi nati nel segno della Bilancia di raggiungere ciò che vi siete prefissati.: Vista la vostra situazione astrale molto positiva, non c'è dubbio che le stelle di marzo vi offriranno ricchezza e felicità. Questo significa che sul versante sentimentale è abbastanza facile prevedere che state per attraversare un periodo molto positivo. Perciò, aspettatevi di respirare una nuova aria nella vostra relazione affettiva. D'altronde, il Sole, Mercurio e Venere, stanno sviluppando una sinergia assai favorevole, per cui riuscirete a trovare una maggiore serenità e il desiderio di trascorrere giornate felici con la vostra dolce metà. Mettete da parte le tensioni e i problemi del passato. Questo è un buon momento per mettere in pratica il romanticismo e verificare se c'è ancora una buona affinità tra innamorati. Se siete ancora single, molto probabilmente è perché i legami terrorizzano il cuore dei Bilancia ed è proprio per questo che il più delle volte cercate delle scuse per evitare di scoprire i vostri sentimenti. Se siete alla ricerca di una persona da amare, allora vi consiglio di agire con più coerenza.: Vi sentirete sotto pressione nelle vostre attività, sia di lavoro che di studi, soprattutto se vi siete prefissati di raggiungere dei traguardi per la fine di questo mese. Vi troverete a prendere decisioni che possono compromettere il raggiungimento dei vostri obiettivi, perciò, cercate di rimanere calmi e sereni. I sogni e le illusioni possono essere davvero un pessimo affare in questo momento, per cui, tenete i piedi ben piantati a terra e prendetevi tutto il tempo che serve per esaminare bene i pro e i contro prima di ogni decisione. Spesso capita che cerchiate una cosa ma poi agiate in modo contrario a tale scopo. Perciò, se volete il successo, è importante che risolviate i vostri conflitti interiori, innanzitutto, evitate quelle persone che tentano di condurvi su strade che non volete percorrere.: Saturno in dissonanza verso l'area zodiacale della Bilancia potrebbe creare non poco nervosismo. Sebbene riceverete il supporto di parenti e amici, non è improbabile che in diverse occasioni una certa tensione prevarrà e vi renderà più agitati del solito. Ciò potrebbe cambiare il vostro modo di agire e rendervi irritabili. Dovrete essere molto cauti e agire con sicurezza ed equilibrio per non commettere errori o prendere decisioni che vi allontanino dai vostri obiettivi.: I vostri giorni fortunati di questo mese sono: lunedì 3, martedì 11 e domenica 23 marzo 2025.