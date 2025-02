Oroscopo marzo 2025 Acquario

Oroscopo del mese di marzo 2025 per il segno Acquario 🏺

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

. Potenti influssi provenienti dallo spazio attenueranno le vostre incertezze e le esitazioni sin dall'inizio del mese di marzo, ma ancora più benefici arriveranno dopo la terza settimana, con Venere e Giove che daranno luce alla vostra costellazione, consentendovi di portare a compimento tutti quei progetti che avete lasciato a metà. Posso dire con certezza che siete in un momento fantastico della vostra vita, poiché avete il grande benefattore, che vi protegge. Cogliete l'opportunità di realizzare qualcuno dei vostri sogni.: Sentimentalmente parlando, sebbene al vostro fianco ci sia una persona che amate moltissimo, in questo momento state vivendo un periodo di crisi. Tranquillizzatevi, perché a breve ci saranno diversi pianeti che vi aiuteranno a trovare la pace e la serenità nella vostra relazione, tra cui Marte, che accenderà la vostra carica emozionale ultimamente poco presente. Liberatevi dai pensieri che vi disturbano. Non consentite a interferenze esterne di ostacolare la vostra vita affettiva. Dalla seconda settimana in poi, grazie al flusso positivo delle stelle, ritroverete una rinata complicità e armonia, e ogni controversia con la persona a voi cara potrà essere risolta. Se siete ancora single, si può dire che tra tutti e dodici i segni zodiacali sarete proprio voi dell'Acquario a condurre una vita sentimentale molto impegnata. Grazie ai favori di Venere, potrete uscire e conquistare chiunque. È possibile che un grande amore possa nascere da un sentimento che fino a ieri consideravate solo un'amicizia.: Questo marzo sarà un mese molto produttivo per i nati nel segno dell'Acquario dal punto di vista delle attività lavorative o gli studi. Non isolatevi e apritevi al dialogo per vedere le cose da un altro punto di vista. Giove vi proteggerà, e grazie anche all'appoggio di Mercurio e Venere, questa Primavera in arrivo potrà regalarvi circostanze davvero favorevoli, specialmente durante la parte finale del mese, quando riceverete aiuto incondizionato da una persona che vi stima molto. Tenetevi pronti, perché potrebbero arrivare ottime occasioni. Potrete ricevere una somma di denaro extra che sarà fantastico per voi.: Nel campo del benessere dovrete prestare attenzione alle crescenti tensioni, specialmente a quelle mentali, poiché potrebbero causarvi malesseri fisici. È giunto il momento che voi ci mettiate tutto l'impegno e cerchiate di ridurre le agitazioni e il nervosismo accumulati durante gli ultimi giorni, magari provando a fare un po' di relax quotidiano per almeno dieci minuti. Esercizi di rilassamento come lo Yoga, possono esservi utili per riportare l'ottimismo e l'autostima a un livello ottimale.: I vostri giorni fortunati di questo mese sono: venerdì 7, sabato 15 e mercoledì 26 marzo 2025.