Oroscopo gennaio 2025 Vergine

Oroscopo del mese di gennaio 2025 per il segno Vergine 🙎‍

(23 agosto ~ 22 settembre)

per nati nel segno zodiacale della Vergine sono molto favorevoli in quest'oroscopo di gennaio 2025. Infatti, le stelle indicano che sarete accompagnati da un'energia molto positiva. Dovrete solamente lasciarvi guidare dal vostro intuito. Usate la vostra creatività per dare libero sfogo alle attività che più vi piacciono. Vedrete che presto qualcosa di bello nascerà. Il vostro astrologo Jennaro vi raccomanda soltanto di fare attenzione verso la fine del mese, perché il transito di Saturno in dissonanza al vostro segno potrebbe crearvi qualche problema.La vostra vita sentimentale sarà più stabile rispetto ai mesi precedenti. Sarete capaci di esprimere e dimostrare i vostri sentimenti nel modo più intenso, sebbene alla fine del mese di gennaio potrebbe verificarsi qualche situazione d'incertezza. In questo caso, lasciatevi guidare dall'istinto che vi contraddistingue dagli altri segni dello Zodiaco e prendete la vita con sottile ironia. Le cose si stabilizzeranno presto e la vostra relazione si farà ancora più interessante. Sarete in grado di raggiungere un buon livello di armonia assieme alla vostra dolce metà. I transiti di Mercurio, Venere, Marte e Giove formeranno aspetti molto favorevoli e in questa circostanza astrale avrete la possibilità di valorizzare i vostri sentimenti. Quelli di voi che sono ancora single, saranno incoraggiati a trovare una relazione seria e duratura, ma dovrete essere pronti a rinunciare a qualche vostra abitudine per rendere felice la persona a cui tenete.Nei prossimi giorni vi troverete sotto gli influssi benefici della maggior parte dei pianeti lenti, come Giove, Urano, Nettuno e Plutone, che vi daranno il loro meglio. L'azione combinata di questi corpi celesti vi permetterà di fare scintille nel vostro lavoro. La fortuna sarà con voi e vi aiuterà ad affermarvi nelle vostre attività. Un vostro collega, o collaboratore, comincerà a provare una certa invidia. State lontani dalle tensioni perché vi indebolirebbero inutilmente. Continuate ad andare avanti sulla vostra strada senza esitazioni. Tuttavia, è meglio stare in guardia. Nella terza settimana potrebbe arrivare una proposta interessante. Esaminate attentamente i pro e i contro prima di accettare o rifiutare.Per quanto riguarda il benessere, forse dovreste impegnarvi ad avere più cura di voi stessi. Fate attenzione ai campanelli d'allarme che il vostro corpo vi invia. Seguite una dieta sana e mantenete una vita attiva. Con la vostra innata personalità ottimistica renderete il mese di gennaio un buon periodo da vivere con equilibrio e motivazione personale. La pratica regolare di uno sport allontanerà il rischio di malanni.I vostri giorni fortunati di questo mese saranno: giovedì 9, domenica 19 e mercoledì 29 gennaio 2025.