Oroscopo gennaio 2025 Bilancia

Oroscopo del mese di gennaio 2025 per il segno Bilancia ⚖

(23 settembre ~ 22 ottobre)

sentirete il desiderio di avviarvi verso un cambiamento e in questa vostra metamorfosi potrete notare dei risultati davvero eccellenti. Sicuramente, sarà un mese molto proficuo riguardo agli aspetti legati al lavoro, agli studi e al denaro. Per qualcuno di voi ci sarà la possibilità di fare un viaggio che vi aiuterà ad entrare in contatto con nuove persone e differenti culture. È tempo che mettiate insieme i vostri piani e le aspirazioni e costruiate qualcosa di nuovo che duri nel tempo. Fuggite dai pensieri negativi che possono sorgere nella vostra mente e affrontate questi 31 giorni con entusiasmo. Non fermatevi davanti a nulla.Voi innamorati Bilancia siete quelli che mettono il dialogo al primo posto sebbene non sempre riuscite a ottenere una buona intesa con le persone a cui volete bene. In questo mese di gennaio la vostra area zodiacale dei sentimenti sarà presieduta da Mercurio, in armonia con la vostra costellazione, che favorirà il buon dialogo con l'altra vostra metà. Anche Venere è in ottimo aspetto, perciò, potrete vivere con gioia una relazione piena di complicità, pur se qualche piccola scaramuccia, a causa di una leggera dissonanza di Saturno, potrebbe suscitare un poco di agitazione. D'altra parte, ciò può servire a rendere la vita di coppia molto più emozionante. Se ancora avete il cuore libero, la fiamma di un'insolita emozione vi catturerà. Approfittate di ogni opportunità che vi sarà presentata. Una storia cominciata in questo periodo sarà una promessa di felicità permanente. Verso la fine mese c'è la possibilità che ritorni una fiamma del passato.L'aspetto di Marte, in armonia con il vostro spazio astrologico, farà sì che durante questo mese di gennaio sarete guidati dall'ambizione. Vi sentirete invincibili, intraprendenti, forti, e con questo atteggiamento otterrete tutto ciò che vi siete prefissati. Se avete qualche problema che vi turba, questo è il momento di risolverlo. Mettete via le vostre paure. Non lasciate che il dubbio o la sfiducia blocchino le vostre opportunità. La vita vi regalerà quello che vi meritate. Se invece non siete soddisfatti della vostra situazione attuale e volete cambiare attività, il vostro oroscopo vi consiglia di non lasciate l'attuale posto di lavoro senza prima di esservi assicuratevi in anticipo dell'affidabilità di quello nuovo. Fate attenzione nell'ultima settimana, potrebbe essere necessario sostenere spese su cui non avevate contato e le vostre finanze potrebbero risentirne.Il settore benessere a gennaio sembra essere piuttosto delicato per voi nativi della Bilancia. Non che dobbiate avere niente di serio da temere, ma alcuni aspetti astrali potrebbero indebolire la vostra resistenza fisica, per cui sarete più esposti alla stanchezza. La qualità e la quantità di cibo ingerito sarà molto importante durante il prossimo periodo. È consigliabile bere molta acqua, spremute di frutta fresca e infusi di buona qualità, possibilmente lontano dai pasti. Questo vi aiuterà a purificare il vostro organismo.I vostri giorni fortunati di questo mese saranno: venerdì 3, mercoledì 15 e martedì 28 gennaio 2025.